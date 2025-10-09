Presenta:

Fotogalería: el intenso paso de Milei por el microcentro de la capital mendocina

La caminata del presidente Javier Milei por el centro de la capital congregó a militantes y críticos de la gestión del mandatario.

El presidente Javier Milei visitó el corazón de la Ciudad de Mendoza. El microcentro transformó su dinámica diaria. La presencia del mandatario en la provincia generó un escenario de fuerte contraste social. En veredas opuestas, literalmente, se encontraron los militantes liberales y grupos de personas que se manifiestaron en contra del mandatario.

Las imágenes del caótico paso de Milei por el microcentro mendocino

Javier Milei en Mendoza
Javier Milei en Mendoza
Javier Milei en Mendoza
Milei en Mendoza
Javier Milei en Mendoza opositores
Javier Milei en Mendoza
Javier Milei en Mendoza
