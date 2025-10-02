Fores expresa su preocupación por irregularidades en la elección del Defensor de niños, niñas y adolescentes

Fores hace público su profundo malestar y reclamo por el modo en que se está llevando el concurso para designar al “ Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes ” (Ley 26.061), responsabilidad de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación .

Durante los últimos dos meses se absolvieron las distintas etapas del concurso, con más de doscientos aspirantes. De ese total, setenta lograron superar el examen escrito y pasaron a instancias posteriores. No obstante, la etapa final del procedimiento evidencia irregularidades graves que comprometen los principios básicos de transparencia, igualdad de acceso y selección de candidatos verdaderamente idóneos para asumir una función de gran trascendencia pública.

Fores considera inaceptable que un proceso de esta naturaleza —que responde a una ley de orden público y que incide directamente sobre la protección de colectivos vulnerables— se gestione con un nivel de opacidad que socava su legitimidad.

Por ello, exigimos a la Bicameral

Que se suspenda la aprobación de la terna hasta que se dé plena transparencia al proceso —incluyendo la publicación de exámenes, correcciones y puntajes— y se establezca un orden de mérito claro.

Que el Poder Legislativo se niegue a convalidar una terna impugnable e impropia para encargarse de esa institución clave.

Que, eventualmente, se reactive el concurso con renovados estándares de idoneidad, imparcialidad y respeto a los derechos de la niñez.

La Defensoría de la Niñez debe ser ocupada por personas de excelencia técnica y compromiso genuino con todos los derechos de niñas, niños y adolescentes, sin sesgos ideológicos predeterminados. No podemos permitir que este cargo quede al arbitrio de decisiones partidarias disfrazadas de concursos.

Fores permanecerá atenta al destino de este proceso y hará público cada nuevo dato que obtenga.

* Pablo A. Pirovano es abogado y presidente de FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia).