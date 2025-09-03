Fernando Martini: "La polarización de las elecciones es algo del conurbano"

Fernando Martini es profe de educación física y empresario de la Ciudad de Roque Pérez, que siendo muy joven abrazo las ideas del ex presidente Raúl Alfonsín llevándolo a afiliarse al radicalismo a sus 17años y tener experiencia política en su municipio, donde fue consejero escolar y concejal. Ahora Fernando Martini o “Carucha”, como lo conocen todos en el pueblo, tiene la responsabilidad de encabezar la lista de senadores bonaerenses de Somos Buenos Aires por la Séptima Sección Electoral .

En una amanea charla con MDZ Fernando Martini , “Carucha”, conto los proyectos que piensa impulsar en la Cámara Alta bonaerense y dijo que la polarización es algo del conurbano bonaerense que no se refleja en el interior de la provincia de Buenos Aires.

-Siempre estuve, me gustó la política desde que iba al secundario. Me convenció y me gustó Alfonsín ahí fue donde arranqué afiliándome al radicalismo con tan solo 17 años y empecé a militar. Fui presidente del Centro de Estudiantes de Roque Pérez en La Plata y pudimos conseguir la casa para que muchos estudiantes que no tenían el dinero suficiente para alquilar puedan estudiar. Así arrancó un poco mi forma de hacer política. Después, cuando volví a mi ciudad fui consejero escolar, porque soy profesor de Educación Física y a partir de ahí me eligieron en tres oportunidades para ser concejal. Y hoy estaba en un lugar cómodo de dirigente, a mí siempre me movió en lo social acompañar, ayudar, me gusta estar en política y obviamente seguramente por eso y por mi trayectoria dentro del partido, nunca moví los pies del Partido Radical, me eligieron.

-Por primera vez los bonaerenses vamos a tener una elección provincial, que se nacionalizo y se está polarizando. ¿Cómo se ve eso en el interior de la provincia?

-La polarización, es lo que quiere vender tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, porque lo que interesa es el sello. Pero como vos dijiste recién, es una elección atípica en donde la boleta va tener dos cuerpos, antes elegíamos por la figura de arriba (nacional) y ahora es totalmente distinto. Hoy yo creo que nos va a nutrir mucho la lista local, entonces me parece que la lista local es lo que va a traccionar a cada candidato seccional. Y lo que quiere vender el gobierno, tanto nacional como provincial, es sos mi enemigo y la política es consenso. Entonces el componente alto del radicalismo en la Séptima Sección nos lleva a pelear distinto de lo que quieren imponer el gobierno nacional y provincial en la Primera y en la Tercera Sección, que son zonas gobernadas más por el peronismo. Ahí me parece que nosotros tenemos nuestra base y por eso no se va a dar en la Séptima Sección esta polarización que todo el mundo habla.

-¿Cuál va a ser el primer proyecto que vas a impulsar, en caso de entrar, al Senado bonaerense?

-Lo primero que queremos hacer es que el Gobierno Nacional libere los fondos para el dragado del Rio Salado, los fondos están y el gobierno nacional no los libera porque necesita tener déficit cero en el presupuesto. A nosotros nos perjudica mucho la economía de los pueblos, porque que son ciudades que son agro ganaderas y necesitamos tener nuestra producción al día. Hoy con esta lluvia y con el agua que tenemos se paraliza la siembra de trigo y se pospone la siembra de maíz. Todo eso perjudica las economías de las ciudades. Otro proyecto es tratar que los intendentes tengan mayores recursos económicos, que la coparticipación sea mayor para que no tengan que andar mendigando al gobierno nacional y al provincial por una obra.

-“Carucha” con todos los candidatos que venimos hablando en MDZ y lo vemos en la calle, no hay clima electoral en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está pasando en la Séptima Sección, la gente está pensando en las elecciones o no les interesa?

-La sensación es que la gente despotrica contra la política y contra todos los políticos. Hoy la política perdió su esencia, y nosotros estamos para ayudar y acompañar a que la gente le vaya mejor. Entonces al político lo ves que hoy está en un partido y mañana pasa a otro para ocupar un cargo, en muchos partidos pasa, vos ves peronistas que están dentro de La Libertad Avanza y ¿qué tienen que ver sus ideales con otros que son totalmente opuestos?, o ves radicales que se fueron con La libertad Avanza también; no tiene nada que ver peronistas que se juntan con radicales. Por eso digo primero hay que tener claro cuáles son tus ideales y continuar, y eso se transmite a la gente. Cuando la gente ve eso dice son siempre los mismos, están dando vueltas, no quieren votar porque saben que no le vamos a cambiar la vida. Y lo que tenemos que hacer desde la política es tratar de cambiarle la vida, este es el mensaje para la gente y es la posibilidad que tienen el 7 de septiembre de darle un voto positivo a la política, sea para el partido que sea, porque la democracia es lo que nos sirve a todos.