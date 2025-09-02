Andrés De Leo: "El interior le da la espalda a Kicillof y al kirchnerismo que gana con el voto del conurbano"

A días de la elección legislativa bonaerense MDZ hablo con Andrés De Leo , el candidato que encabeza la lista de diputados de Somos Buenos Aires por la Sexta Sección . El dirigente bahiense que busca ocupar una banca en la Legislatura bonaerense afirmo que el 7 de septiembre es crucial para sacar del abandono al interior bonaerense, de los proyectos que impulsara y hablo de la desidia de los gobiernos nacional y provincial tras la trágica inundación de Bahía Blanca

-Está en una situación difícil. Está triste la ciudad. Es de destacar que hubo una reacción extraordinaria de la sociedad; no así de los gobiernos fundamentalmente del gobierno nacional que prácticamente abandonó a Bahía Blanca en el temporal del 2023 y ahora en la inundación; una solidaridad extraordinaria del pueblo argentino en la inundación que quiero agradecer en nombre de todos los bahienses, la enorme gesta y muestra de solidaridad del pueblo argentino frente a la tragedia. La inundación sacó a la luz problemas que vienen de años en Bahía Blanca, porque hace tiempo que no hacen obras de calidad. Estamos con un enorme atraso en materia de infraestructura y esto son culpas ajenas y propias.

-Vemos un estado de confusión muy grande en la sociedad; porque por primera vez tenemos elecciones que son provinciales. Pero que en definitiva no son provinciales, son regionales y son locales. La Sexta Sección es la sección más grande en materia de territorio, tiene una diversidad extraordinaria; tenemos el puerto de aguas profundas más importante de la Argentina, la base militar más importante del país, el polo industrial más importante de Sudamérica, capacidad de producción. Pero hace años está abandonada por el gobierno provincial que gestiona con prioridad en el conurbano, y dejo abandonado al interior de la provincia de Buenos Aires. Eso se ve en las elecciones; el interior le da la espalda a Kicillof y al kirchnerismo que gana con los votos del conurbano. Nosotros entendemos que esta elección es una oportunidad para los bahienses y para los vecinos de la Sexta Sección de concurrir el próximo domingo y pronunciarse en defensa de nuestra región. Y la única lista auténticamente regional, que está priorizando los intereses de los vecinos de cada una de las regiones es nuestra lista, porque Fuerza Patria representa el modelo del conurbano que quiere empobrecer al interior de la provincia y La Libertad Avanza no se sabe que es lo que quiere, solo son consignas vacías. Dicen que son la alternativa al kirchnerismo y la única alternativa al kirchnerismo en el interior bonaerense es Somos Buenos Aires.

-Vos ya fuiste legislador, fuiste Senador, ¿Qué te quedó pendiente y qué querés hacer ahora desde la Cámara de Diputados?

-Voy a poner mucho énfasis en la eliminación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Parece una cosa menor, pero vos fíjate que la VTV en la provincia de Buenos Aires está desde el año 98.

-¿Perdón, te puedo chicanear?. ¿Te volviste libertario de golpe?, la eliminación de la VTV es una de las propuestas de Milei

-Lo que ellos están proponiendo no es la eliminación de la VTV; lo que están proponiendo, sobre todo Sturzenegger, es cambiar de orbita la VTV y que sean los concesionarios de autos quienes la hagan. Nosotros creemos que hay que ir por la eliminación lisa y llanamente de ese negocio, porque es un negocio. Hoy prácticamente estamos hablando que entre el uno y medio por ciento en el mundo y en Argentina obedece a fallas mecánicas el nivel de accidentología, y muchas de esas fallas no tienen nada que ver con las condiciones del auto, las fallas mecánicas aparecen. Se multa a la gente por no tener la oblea, aunque el auto esté en condiciones, y no se multa a un vehículo porque no está en condiciones. Las prioridades en materia de tránsito son otras, es educación, mayores controles e infraestructura vial y terminar con los curros. Después una aspiración grupal es ir por una provincia distinta, tenemos que cambiar el modelo de gestión que nos propone y nos ofrece el kirchnerismo hace tantos años. Yo creo que hay que avanzar en reformas estructurales más allá del modelo de gestión, que lo único que hace es cobrar impuestos y malgastar los recursos públicos, sino que tenemos que ir por una provincia distinta. Ejemplo tenemos que avanzar en las autonomías municipales; en la modificación del régimen municipal; en la eliminación de las dos cámaras y tener un régimen unicameral, una única cámara no solo para achicar gastos, sino además para hacer una legislatura mucho más eficiente. Tenemos que hablar de regionalización, tenemos muchísimas cosas para hacer en materia ambiental y también hay que avanzar en una reforma profunda impositiva de la provincia de Buenos Aires.

-La última no es una pregunta, es más que nada que una reflexión para invitar a la gente que vaya a votar este 7 de septiembre

-El 7 de septiembre es una oportunidad única en nuestra región, en nuestros 22 distritos Somos Buenos Aires es la única lista que va a defender en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y en cada uno de los Concejos Deliberantes el interés de los vecinos. Nosotros no venimos con eslogan que nada tienen que ver. La elección nacional es en octubre, lo que se ve en los medios nacionales va a estar en octubre. Hoy se definen otras cosas, se define la defensa de nuestro territorio; tenemos que poner fin al abandono que tiene nuestra región que es una de las más ricas y de la que más aporta tanto a la provincia de Buenos Aires como a la Nación. Y nosotros tenemos que pelear y vamos a ser la voz de aquellos que pelean justamente para que todo esto que aporta el sur de nuestra provincia vuelva en obras y en servicios de calidad.