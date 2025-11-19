Federico Sturzenegger y el embajador de EE.UU. avanzan en la letra chica del acuerdo comercial
El minsitro de Desregulación suma respaldo, y EE.UU. insiste en que el acuerdo comercial abrirá más oportunidades para inversiones norteamericanas.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se reunió este miércoles con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en un nuevo avance dentro de las conversaciones bilaterales por los aspectos técnicos del futuro acuerdo comercial entre ambos países.
Durante el encuentro, ambas partes buscaron acercar posiciones y continuar afinando la “letra chica” del entendimiento.
El mensaje de Peter Lamelas y Federico Sturzenegger
Lamelas difundió la reunión a través de sus redes sociales y volvió a respaldar las políticas impulsadas por el Gobierno argentino. “Las reformas que propone Javier Milei tienen capacidad para dinamizar la economía", señaló en X.
Asimismo, agregó: "Mantuvimos una excelente charla con Federico Sturzenegger sobre cómo la desregulación puede fomentar la innovación, atraer inversiones, generar empleo y ampliar el comercio. Estados Unidos apoya estos esfuerzos hacia un entorno más competitivo y abierto”.
Días atrás, la embajada estadounidense ya había señalado que el acuerdo comercial en discusión “crea condiciones para incrementar las inversiones” de empresas norteamericanas en la Argentina, uno de los objetivos centrales que tanto Milei como el ministro Luis Caputo destacaron en sus últimas visitas a Washington.