Familiares de los argentinos secuestrados en Venezuela pidieron al Vaticano que intervenga para acelerar la liberación

Frente a la demora del Gobierno de Delcy Rodríguez en liberar a los presos políticos en Venezuela , familiares de los rehenes argentinos secuestrados por el régimen chavista se reunieron este viernes frente a la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires para solicitar la intervención del Vaticano .

La manifestación estuvo encabezada por María Alexandra Gómez y Virginia Rivero, esposas del gendarme Agustín Nahuel Gallo y el abogado Germán Darío Giuliani, quienes aún permanecen privados de su libertad en territorio venezolano.

La jornada estuvo marcada por la presencia de banderas y carteles con las fotografías de los secuestrados, además de la presencia del monseñor Daniele Liessi, ministro consejero de la Nunciatura, quien recibió a Gómez y Rivero.

Allí, ambas esposas entregaron un comunicado dirigido al papa León XIV y al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en el que solicitaron formalmente la mediación ante el régimen chavista para lograr la libertad de los rehenes argentinos.

En el texto, las familias de los detenidos apelaron “a la sensibilidad humanitaria y al compromiso permanente de la Santa Sede con la defensa de la dignidad humana, la libertad y los derechos fundamentales”. Además, llamaron a las autoridades del Vaticano a tomar medidas urgentes para garantizar la integridad física y psicológica de los ciudadanos que fueron detenidos de forma ilegal e irregular.

En ese contexto, la pareja de Nahuel Gallo, María Alexandra Gómez,, remarcó: "La Iglesia católica no puede ser tibia; queremos que esté del lado de las víctimas y alce la voz en defensa de los derechos humanos. Aún hay más de 900 personas secuestradas en Venezuela. Su libertad debe ser un clamor mundial".

Mientras tanto, Virginia Rivero aquejó que "hace dos semanas prometieron las liberaciones de los presos políticos y lamentablemente vemos que avanzan muy lentamente, a cuentagotas, sometiendo a los familiares a una angustia e incertidumbre permanente".

Los detenidos por el régimen

La preocupación de las familias se ve agravada por los informes de organizaciones internacionales y ONG de derechos humanos que alertan sobre detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas en Venezuela. Las mismas han denunciado el contexto de graves violaciones a las garantías fundamentales y persecución política.

Organizaciones no gubernamentales y partidos opositores de Venezuela sostuvieron que, desde el 8 de enero, fueron verificadas entre 154 y 170 excarcelaciones, cifra inferior a la reportada oficialmente por las autoridades venezolanas de transición.

Por su parte, el régimen tampoco brindó detalles sobre las identidades ni las condiciones de los liberados desde el anuncio realizado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.