Falleció el artista y exfuncionario de Mendoza, Norberto Filippo

Este martes falleció el reconocido artista mendocino Norberto Filippo , un hombre con trayectoria cultural y vínculos políticos, lo que lo llevó a ser una persona de confianza del exgobernador Francisco Pérez y supo ejercer cargos públicos como la dirección del Zoológico provincial, aunque sea durante un tiempo fugaz.

Filippo nació en Quilmes hace 68 años y se encontraba trabajando en una obra en Buenos Aires, donde fue internado por un cuadro de neumonía. La situación se agravó con el tiempo y terminó en su deceso, este martes por la mañana.

Norberto Filippo ganó notoriedad en el mundo artístico . Fue uno de los primeros en utilizar vino en sus obras y salió a la fama por pintar un cuadro del expresidente Néstor Kirchner, que se lo regaló en sus manos a Cristina Fernández de Kirchner, durante la cumbre del Mercosur en Mendoza en 2012. La expresidenta se emocionó. Tuvo relevancia nacional por aquel entonces y desfiló por varios medios.

También tuvo encuentros con otros referentes del peronismo como el expresidente Alberto Fernández en 2019. Pero su vínculo con la política nació mucho antes. En Mendoza ya tenía cercanía con el gobernador Paco Pérez, quien supo designarlo en dos cargos que llamaron la atención.

El más trascendental y que más notoriedad le trajo, así como polémicas, fue la designación a mediados de 2013 como director del Zoológico provincial. Según las crónicas del momento, había sido el por entonces subsecretario de Medio Ambiente, Marcos Zandomeni, quien lo había recomendado y que tenía preparado un plan de reformas importante para el zoológico.

Mientras tanto, las críticas por su designación llovían desde muchos sectores, desde políticos hasta ambientalistas. De hecho, referentes de la Fundación Cullunche (por entonces su presidenta Jennifer Ibarra) habían manifestado su total desacuerdo, que se replicó en otras serie de críticas.

La medida no duró demasiado. En enero de 2014 dieron marcha atrás luego de las críticas y decidieron alejarlo del cargo, a pesar de su sorpresa al señalar que "tenía un proyecto" en marcha. Y pese a que Pérez lo había defendido: "Es un hombre que trabaja mucho y que no se roba la plata".

Luego, en 2015 durante la gestión del mismo gobernador, fue designado como asesor de Gabinete en el Ministerio de Cultura que encabezaba por aquel entonces Marizul Ibáñez.

Otra de las cuestiones que hicieron que Filippo pasara a la notoriedad es su decisión por restaurar el casco de la embarcación "La Cuyanita II", que supo circular por las aguas del Parque San Martín. Un proyecto que nunca pudo concluir a pesar de haber contado avances en el mismo y su intención de trasladarla a Buenos Aires.

Hace tiempo había presentado un libro llamado Prisioneros del silencio en el que intentó plasmar su desventura por la administración pública.