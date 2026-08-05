Facundo Moyano deja un mensaje y no es el único en esa situación

Hace tiempo sobrevuela la realidad pública nacional. En forma directa algunas veces, solapadas otras, varios actores de la vida política pública han cruzado afirmaciones y sospechas de drogadicción, señalando a legisladores o funcionarios adversarios.

”Yo me puedo hacer un test de limpieza de droga, animate a hacerlo vos” a repercutido en variadas discusiones a viva voz.

El tema de Facundo Moyano y el reciente de Facundo Leal dejan una constancia evidente y alarmante.

Moyano es dirigente gremial y fue diputado nacional por el Frente Renovador de Sergio Massa. Leal ocupó cargos de importancia en los últimos años., Arsat y Orsna, entre otros varios.. A cargo de satélites y aeronavegación.

No nos incumbe ni es relevante lo que hagan con su vida privada., es de su ámbito y libertad.

Si nos ocupa y preocupa, que legisladores y funcionarios sean adictos al consumo de drogas. Por lo señalado anteriormente no son pocos los que consumen.

Tratan intereses de repercusión general, sancionan leyes, conducen organismos de importancia. Opinan, votan, lideran, deciden sobre temas que incumben a los ciudadanos en general. Eso si nos ocupa.

SUS DECISIONES NOS IMPACTAN. Si sumamos todas las acusaciones cruzadas hechas públicas, que no son pocas, reiteramos, las conductas de personas con adicciones, que pueden limitar o condicionar su tarea, impactan en el manejo de cuestiones de importancia general que nos atañen directamente.

La sociedad debe estar atenta a esta anormalidad, para demandar mayor responsabilidad y control sobre funcionarios y eligiendo con cuidado y celo en quien delegan su representación cuando se vota.

Es en defensa e interés propios.