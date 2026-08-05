La Cámara Federal Porteña notificó a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura el pedido de licencia de Marrín Irurzún

La Cámara Federal porteña notificó a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura el pedido de licencia presentado por el juez Martín Irurzún, mientras el máximo tribunal resuelve el recurso extraordinario con el que busca permanecer otros cinco años en el cargo, luego de que el presidente Javier Milei no enviara su pliego al Senado para un nuevo nombramiento.

Si bien antes de cumplir 75 años Irurzún no había formalizado ningún pedido ante la Cámara Federal, el pasado 31 de julio presentó un escrito dirigido a Roberto Boico, presidente de la Sala II, que integra junto con Eduardo Farah.

"Me dirijo a Ud. a fin de hacerle saber que, frente a la finalización de la presente feria judicial y dado que se encuentra pendiente de resolución el recurso extraordinario actualmente en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación... considero necesario abstenerme de toda función jurisdiccional hasta tanto recaiga un pronunciamiento que defina la cuestión, compensando eventualmente el período con los días de vacaciones pendientes de uso", expresó Irurzún en la presentación.

El pedido trascendió luego de que la Secretaría General de la Cámara Federal recibiera una solicitud del juez Mariano Llorens para sortear un nuevo magistrado que integre la Sala I, con el objetivo de intervenir en distintas apelaciones vinculadas con la causa por la aplicación del juicio en ausencia contra los prófugos del atentado a la AMIA.

Fuentes judiciales confirmaron a MDZ que, en las últimas horas, se realizó un acuerdo extraordinario del tribunal en el que participaron su presidente, Leopoldo Bruglia, junto con Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens, Eduardo Farah y Roberto Boico. En forma unánime resolvieron que la presentación de Irurzún, efectuada "a todo evento", fuera comunicada tanto a la Corte Suprema como al Consejo de la Magistratura, organismos presididos por Horacio Rosatti.

"En atención a la situación del Dr. Martín Irurzún y a lo expuesto por el nombrado en la nota que se acompaña, previa consulta al pleno del Tribunal, se consideró necesario remitir las presentes actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a sus efectos. Asimismo, comuníquese a la Presidencia del Consejo de la Magistratura y hágase saber a la Oficina de Sorteos de la Secretaría General de la Cámara para que efectúe la corrección que corresponda en el sistema", señala la acordada.

La comunicación al máximo tribunal se produjo en la víspera del primer acuerdo de la Corte tras la feria judicial de invierno. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberán resolver, entre otros asuntos, el recurso extraordinario presentado por Irurzún, luego de que fuera rechazado en dos instancias su pedido de medida cautelar para frenar la aplicación del inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional. Esa disposición establece que los magistrados deben cesar en sus funciones al cumplir 75 años, salvo que sean nuevamente nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado para un nuevo período de cinco años.

Antes de llegar a la Corte, el planteo fue analizado por el procurador general interino, Eduardo Casal, quien dictaminó que el recurso debía ser rechazado al considerar que no existía una sentencia definitiva que habilitara la intervención del máximo tribunal y que tampoco se configuraba un supuesto de gravedad institucional que justificara una excepción.