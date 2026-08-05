Piden abstener el voto de Benegas Lynch a la Ley de Propiedad Privada por presunto conflicto de intereses

La senadora nacional Juliana Di Tullio presentó una impugnación ante la Presidencia del Senado y solicitó la abstención e inhabilitación inmediata del senador Bertie Benegas Lynch para intervenir, debatir, firmar dictámenes y votar el proyecto de ley denominado “Inviolabilidad de la propiedad privada” .

La presentación se formalizó antes del tratamiento previsto para el 6 de agosto a las 14:00, según consta en el escrito difundido por la legisladora.

El proyecto tiene como objeto principal regular la adquisición, posesión y titularidad de tierras rurales en el territorio nacional por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras .

La iniciativa será tratada en el Senado y, de acuerdo con la presentación de Di Tullio, ese debate es el motivo central del pedido de apartamiento del legislador libertario.

Según el escrito, Benegas Lynch figura como socio gerente de Glocal Terra S.R.L., firma con domicilio en San Martín 301, La Paz, Entre Ríos.

Benegas Lynch, impugnado Prensa Diputados

Di Tullio sostuvo que el objeto social de la empresa comprende el "asesoramiento comercial, legal, financiero e intermediación directa destinada a inversores extranjeros para la adquisición de inmuebles y tierras rurales en la República Argentina".

El argumento de la impugnación

En la presentación, la senadora afirmó que existe una "directa y manifiesta colisión" entre el interés público que debe resguardar un legislador y un interés económico privado vinculado con la empresa mencionada. También señaló que su planteo se apoya en los principios de la Constitución Nacional y en el artículo 66, además de diversos artículos de la Ley N.º 25.188 de Ética en la Función Pública.

"Cualquier modificación, flexibilización o regulación de la normativa vigente impacta directamente en el volumen de negocios, la facturación y los beneficios de la empresa a la que se encuentra vinculado, viciando de parcialidad cualquier posición o voto que emita sobre la materia", expresó Di Tullio en el escrito presentado.