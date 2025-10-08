Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas en la previa de la sesión en Diputados

El legislador radical expuso en redes una presunta amenaza del titular de Diputados, Martín Menem, y reclamó poner fin al clima de violencia política que atraviesa el país.

El diputado nacional Facundo Manes denunció que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo amenazó en un pasillo del Congreso en la previa de la sesión que trata limitar los DNU del presidente Javier Milei.

Según el neurocientífico, Martín Menem le dijo: "Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos". El diputado pidió “terminar con esta locura en la Argentina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManesF/status/1975945528635531633&partner=&hide_thread=false El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos".



Tenemos una sola tarea común: terminar… — Facundo Manes (@ManesF) October 8, 2025 En medio de la tensión, la oposición consiguió quórum y tratará la reforma de la ley que regula los DNU a los que acude al Gobierno Nacional para eludir al Congreso Nacional.

La sesión comenzó con 130 legisladores y con los aplausos de los diputados presentes que habían logrado alcanzar el piso para habilitar el debate.