Condenaron a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner

El Tribunal Oral Federal Número 6 dispuso la pena de 10 años de prisión por intento de homicidio triplemente agravado y a 8 años a su ex pareja por su participación necesaria. Nicolás Gabriel Carrizo fue absuelto.

De forma unánime los jueces Sabrina Namer, Ignacio Fornari, y Adrián Grünberg condenaron a Fernando Sabag Montiel por considerarlo autor del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, y, en concurso ideal, con el delito de portación de un arma de guerra sin la debida autorización legal. Durante su alegato, la fiscalía había reclamado que la pareja fuera condenada a 15 y 14 años respectivamente.

El Tribunal rechazó los pedidos de suspensión del debate por las defensas de Sabag Montiel y de Brenda Uliarte por incapacidad sobreviviente. También absolvieron al agresor del delito de receptación de un arma de fuego a sabiendas de su procedencia ilegítima.

En ese marco los magistrados determinaron que Sabag Montiel debe cumplir una única pena de 14 años de prisión al computar una condena dictada por un juzgado federal de San Martín por tenencia ilegal de documento de identidad y otra por distribución y tenencia con fines inequívocos de distribución de material de explotación sexual de menores de 13 años de edad.

Brenda Uliarte, condenada a 8 años por partícipe secundaria Por otra parte, el TOF 6 dio por probado la participación necesaria de Brenda Uliarte y determinó que debe cumplir 8 años de prisión, pena que se le unificó con una condena también por tenencia ilegal de documento de identidad para un total de 8 años y 2 meses de cárcel.

El fallo también determinó la absolución de Nicolas Gabriel Carrizo del delito de partícipe secundario del intento de homicidio por no haberse producido a su respecto acusación alguna y se dispuso del cese de medidas cautelares en su contra.