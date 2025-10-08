Fernando Sabag Montiel dijo que el arma con la que amenazó a Cristina Kirchner fue plantada

Fernando Sabag Montiel se dirigió al Tribunal Oral Federal Número 6 en el marco de las últimas palabras del debate que se le sigue por el intento de homicidio a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner . Sosteniendo un papel manuscrito, el agresor señaló que le plantaron la pistola Bersa calibre 22, con la que apunto a Cristina, el 1 de septiembre de 2022 fue plantada por Gastón Marano, defensor de Nicolás Gabriel Carrizo.

“Es una estrategia que la viene usando Cristina Kirchner al igual como se repitió con el fiscal Alberto Nisman, la misma estrategia que usaron con respecto a Diego Lagomarsino usando una persona del entorno de Nisman para confundir y para no levantar sospechas dando a entender que una persona como Nisman no necesitaba suicidarse y tenía un arma propia”, señaló el agresor.

Sabag Montiel fue interrumpido por la jueza Sabrina Namer, presidenta del Tribunal Oral número 6 quien ya lo había advertido que el derecho a las últimas palabras eran sus apreciaciones personales del juicio.

“Los hechos por los cuales tienen que hablar, Sr. Sabag, en este momento son los hechos de este debate, no de otras causas que están abiertas o cerradas”, le señalo la magistrada. Sabag Montiel continuó su exposición haciendo mención al archivo del legajo donde se investigaba al Diputado del PRO, Gerardo Milman por su presunto conocimiento previo del atentado, el cual fue apelado por la querella

“Esto es bien claro y la justicia declaró hace días o semanas que Gerardo Milman era totalmente inocente y que le quieren plantar un muerto como pasó, como dijo Patricia Bullrich, que le hicieron una campaña para tirarle un muerto con Santiago Maldonado”.

Sabag Montiel señaló que el celular del fiscal Nisman fue hackeado para no se supiera que recibía y apuntó contra el fiscal quien pidió enviarlo a juicio “todo recae sobre la culpabilidad de Rívolo que es quien a través de una jueza kirchnerista que es Servini para poder eh encubrir la causa del celular, lo mismo que hicieron con Alberto Nisman. Tratar de romper un celular, seguir los mismos pasos y el mismo modus operandi básicamente”.

Durante los 8 minutos de su exposición, el hombre se refirió al encuentro que sostuvieron Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva en San Jose 1111. "Todos sabemos que Lula Da Silva le pidió a Cristina que se encargue de mi situación. Si me pasa algo a mí, es tan cómplice como cualquiera“, señaló Sabag quien es nacido en el país vecino y agregó que fue tratado de pedófilo, sicario y drogadicto. Seguidamente, la jueza Namer le dio la palabra a Brenda Uliarte quien se encontraba completamente rodeada de una fuerte custodia y se abstuvo de hacer uso de las mismas.

Finalmente, Nicolás Gabriel Carrizo se dirigió el tribunal brevemente agradeciendo el trato a su persona y dijo que fue injusto que pasó 3 años detenido, que nadie le va a devolver todo ese tiempo y que por ello sintió una gran impotencia.