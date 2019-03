"Nos han gobernado 146 gobernadores hombre y creo que la figura de una mujer puede darle un plus a la gestión en Mendoza". Así explicó la senadora nacional y precandidata a la gobernación por Unidad Ciudadana, Anabel Fernández Sagasti, la coronación de su foto en el spot publicitario que rodó por las redes este fin de semana y que despertó numerosos comentarios, por su sencillez y osadía, además de lo sorpresivo.

En diálogo con Radio Mitre Mendoza, esta mañana, a Sagasti no le faltó humor: "Soy joven, pero tampoco tengo 20 años", dijo, al poner sobre la mesa su juventud. "Pueden ligarla a inexperiencia, pero le sumo el valor de la frescura y de los equipos que me acompañan", sostuvo la dirigente del peronismo que, además, indicó que "los dos candidatos del frente Cambia Mendoza son hombres y creo que no solo con mi candidatura a la gobernación, sino con muchas mujeres en los municipios, podemos marcar la diferencia".

Además, `pronosticó que la aparición de competidores dentro del peronismo "puede ser porque se ve un desgaste muy fuerte de Cambia Mendoza por su vinculación con el gobierno de Mauricio Macri, y ahora se ve que es posible que Cambia Mendoza deje de gobernar el próximo 9 de diciembre".

Valoró la aparición de competidores en la interna peronista, como son los casos de Rodolfo Gabrielli y Alejandro Bermejo, pero puso de relieve el trabajo que su sector viene haciendo "dialogando con más sectores, algunos que no han estado en el Frente para la Victoria, de modo de construir un frente con posibilidades de ganar y de gobernar".