Esteban Bullrich: "Si tenemos que entregar el poder, que sea con un país con estabilidad"

El senador Esteban Bullrich (Cambiemos) afirmó hoy que si el oficialismo tiene que "entregar el poder" a Alberto Fernández el próximo 10 de diciembre debe ser "con un país en paz y con estabilidad", y le reclamó al candidato presidencial del Frente de Todos que actúe con "responsabilidad y prudencia", de cara a las elecciones del 27 de octubre.

"Si los argentinos deciden que siga gobernando otro y que entreguemos el poder, que sea con un país en paz, con estabilidad y capacidad de seguir resolviendo los problemas de la gente", dijo Bullrich esta mañana en declaraciones a CNN Radio.

En ese marco, le pidió al postulante del Frente de Todos "responsabilidad y prudencia" en sus declaraciones

"Alberto Fernández no es el mismo de la semana pasada, tiene que ser más prudente. Hoy, no se cuál es Alberto. Hay que volver a ese tono de prudencia, democrático, de la semana pasada. Declaraciones como las de ayer no van en el sentido de querer que el gobierno llegue al 10 de diciembre", advirtió el ex ministro de Educación.

Se refirió de esta manera a los dichos de Fernández al diario The Wall Street Journal, en las que aseguró que la Argentina entró en un "default virtual, escondido," tras la decisión del Gobierno de "reperfilar" la deuda.

Para Bullrich, "el Alberto Fernández de hoy está en el camino equivocado".

En cuanto a la posibilidad de establecer un control de cambios, el senador dijo que "hay que verlo día a día", tras explicar que "el problema es de liquidez de corto plazo, pero no hay un riesgo de fondo".

Por otro lado, indicó que el Gobierno está "concentrado en el objetivo de cuidar mucho a los argentinos tras el nerviosismo que se generó a partir de las PASO", y dijo que los resultados de esa elección primaria representaron "un golpazo, que generó dolor y angustia" dentro del oficialismo.

"Ahora, superado ese primer golpe sorpresivo, que fue duro, estamos concentrados en tomar medidas que lleven estabilidad y tranquilidad, siendo muy prudentes", aseveró.

Por último, dijo que el presidente Mauricio Macri está "concentrado en gobernar" y aclaró que el Gobierno "no está haciendo campaña".