Esteban Bullrich ratificó su vocación política y aseguró que quiere presentarse como candidato presidencial en 2027

Esteban Bullrich , exministro de Educación de Mauricio Macri y exsenador nacional, ratificó el lunes su misión de hacer política para "dejar un mejor país para sus hijos" y reveló que quiere presentarse como candidato presidencial para 2027. Su objetivo: "Unir a los argentinos".

"Dios me sostiene. Cuando renuncié al Senado dije que renunciaba a los honores, pero no a la lucha, y la lucha sigue siendo la misma: dejarle un mejor país a mis hijos", enfatizó Bullrich en una entrevista con LN+.

En ese marco, el exministro de Educación contó que pese a que su hija mayor le dijo que "su misión es ser su papá", no puede escapar de su vocación. "Obvio que María Eugenia (Sequeiros) y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar como candidato a presidente en 2027", proclamó Bullrich, y agregó: "Creo que aunque pierda puedo unir a los argentinos, y esa es mi misión".

El exreferente de Juntos por el Cambio también contó cómo es su actual situación desde que recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) , una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, causando debilidad muscular y pérdida del control de los músculos voluntarios.

"Hace tiempo que solo puedo mover mis ojos", reveló Bullrich, pero sostuvo que "los ojos son la puerta al alma" y explicó: "La campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos". "Pero repito, María Eugenia y mis hijos tienen la última palabra, no podría hacerlo sin ellos", aclaró.

Esteban Bullrich y Mercedes Miguel Esteban Bullrich junto a la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel. X (@estebanbullrich)

La mirada hacia adelante

En ese contexto, el dirigente pronunció una contundente frase sobre su futuro y su forma de ver la vida que tiene por delante. "No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe".

En promedio, la esperanza de vida de personas con ELA es de 2 a 5 años después del diagnóstico, aunque esto puede variar significativamente entre individuos. El 50% de los pacientes fallecen entre 14 y 18 meses después del diagnóstico, pero un porcentaje de personas vive más de 10 años y algunos casos excepcionales, como el de Stephen Hawking, han superado los 50 años.

El escenario político

Sobre la situación política que atraviesa el país, Bullrich remarcó que "no le gusta lo que ve", ni en la Argentina ni en el mundo. En ese sentido, sostuvo que el país "no necesita héroes de bronce, líderes infalibles ni iluminados que prometan salvaciones instantáneas".

"La Argentina necesita almas grandes, hombres y mujeres que acepten la humildad como cimiento, el diálogo como método, la verdad como disciplina, la cercanía como estilo, la compasión como fuerza política y la reconciliación como horizonte", insistió.

Citando un concepto central de su próximo libro, Liderazgo espiritual, el exlegislador apuntó hacia la necesidad de sanar las heridas históricas del país, y afirmó: "Nuestro país tiene heridas antiguas que no se cierran con discursos ni con decretos, se cierran con almas que se entregan, con corazones que perdonan, con espíritus que dialogan, con líderes que sirven".

Así, sostuvo que su misión va más allá de él, que forma parte de sus hijos y de todos los argentinos que creen en la posibilidad de construir "un país más justo, más fraterno y más humano".