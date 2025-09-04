Escándalo por presuntas coimas: la Justicia prevé rechazar las nulidades de los hermanos Kovalivker

Los dueños de la droguería Suizo Argentina plantearon además que la empresa ya había sido investigada por hechos similares este mismo año.

La defensa de los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, encabezada por el abogado Martín Magram, argumentó que el expediente es nulo porque se inició a partir de grabaciones ilegales, que a su criterio violarían el derecho a la intimidad. Sin embargo, la Justicia señaló que Sebastián Casanello no avalaría ese planteo y avanzaría con la investigación.

Allanamiento en la Suizo Argentina

Los argumentos de la defensa Los dueños de la droguería Suizo Argentina plantearon además que la empresa ya había sido investigada por hechos similares este mismo año, en una denuncia por administración fraudulenta que fue archivada en febrero por falta de pruebas. En base a ese antecedente, la defensa solicitó el cierre de la causa actual por “cosa juzgada”.

Qué dice la Justicia Pese a estos reclamos, todo indica que la Justicia Federal no convalidará la nulidad ni el planteo de cosa juzgada. La fiscalía sostiene que las pruebas en esta investigación son distintas a las de la causa archivada y que existen indicios de contrataciones irregulares y posibles pagos indebidos en la Andis que justifican la continuidad del expediente.