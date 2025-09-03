La Justicia extendió el secreto de sumario en la causa por los audios de Spagnuolo y las presuntas coimas

La Justicia prorrogó por otros diez días el secreto de sumario en la investigación sobre los audios del extitular del Andis, Diego Spagnuolo.

La causa por los audios filtrados del ex funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, sigue sumando capítulos judiciales. Este miércoles, el fiscal federal Franco Picardi resolvió extender por diez días más el secreto de sumario, con el objetivo de resguardar el avance de la investigación en torno a presuntas maniobras de corrupción.

Allanamientos en la ANDIS y a la droguería Suizo Argentina En los audios que salieron a la luz, Spagnuolo hizo referencia a supuestos pagos ilegales vinculados con la provisión de medicamentos, de los cuales Karina Milei estaría a cargo. Entre las empresas señaladas se encuentra la droguería Suizo Argentina, que ya fue allanada por orden judicial.

Suizo Argentina Juan Mateo Aberastain/MDZ

Asimismo, a fines del mes pasado también se realizaron allanamientos en distintas sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el marco de la misma causa.