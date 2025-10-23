Ernesto Mancinelli: "Vamos a apoyar lo que estemos de acuerdo en la Legislatura"

Hasta hace unos meses, Libres del Sur, el partido del que forma parte Ernesto Mancinelli, integraba el oficialista Cambia Mendoza. Pero cuando se hizo la alianza con La Libertad Avanza, la fuerza dejó el Gobierno para sumarse a los verdes.

Mancinelli es candidato a senador provincial en primer término por el Frente Verde. En esta entrevista con MDZ cuenta cómo será su comportamiento en la Legislatura y la convivencia con sus nuevos socios políticos.

-La verdad que muy cómodos. Ya desde hace tiempo veníamos discutiendo una agenda en común y hemos podido confluir y creo que nos complementamos bastante bien. El Partido Verde, sobre todo en la presencia y la figura de Mario Vadillo, interpelando a los ciudadanos a través de la defensa en cuanto a su poder de consumidor. Nosotros, en tanto, veníamos con mucha presencia territorial, marcando también la agenda de los barrios. La verdad es que nos complementamos y nos potenciamos bastante bien.

-Y si entrás a la Legislatura , ¿cómo te imaginas como parte de la oposición? Porque hasta hace muy poco eras parte del oficialismo, eras parte del gobierno.

-Es un debate que lo tengo conmigo porque es un desafío, efectivamente. Creo que puede tener sus ventajas en cuanto a poder negociar en el buen sentido proyectos de ley, acompañar las cosas que creemos que hay que acompañar, que pueden estar bien. Y poner en agenda aquellas cosas que faltan y marcar aquellas que no estamos de acuerdo.Pero en la Legislatura hay mucha negociación, mucha conversación. Hay que buscar consenso. Y creo que eso nos puede jugar a favor.

Ernesto Mancinelli libres del sur-4 Rodrigo D'Angelo / MDZ

-Y hay algunos temas que se pueden llegar a venir. Por ejemplo, la reforma de la 7722. Aparentemente no, pero podría llegar a estar.

-Siempre se está ahí amagando.

-¿Qué posición tenés al respecto?

-Es una posición que compartimos también con el Partido Verde. Cuando fui legislador voté en contra de la reforma.En términos generales y muy sintéticamente no estamos en contra del desarrollo de la minería. Sí creemos que tiene que tener una condición fundamental que es el consenso social. Hasta que eso no esté garantizado no hay forma de avanzar.

Y una de las principales causas de que no hay consenso social es que la gente no cree en el Estado, no cree en los controles del Estado. Por lo tanto, hasta que no haya garantías y hasta que la gente no tenga esa confianza en el Estado, no vemos muy viable avanzar. Y en esto la 7722 es un cinturón de seguridad a esos controles y a que la actividad se pueda desarrollar sin contaminación a gran escala.

-¿Y con la reforma de la Constitución estarías de acuerdo?

-Sí, a priori sí. Creo que sería una buena oportunidad para meter algunos debates. Creo que el problema de la reforma de la Constitución es si está solamente atada a la reelección o no del gobernador o a esos intereses.Pero creo que puede ser positivo la reforma de la Constitución en la provincia de Mendoza.

Ernesto Mancinelli libres del sur-2 Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿ Te parece bien lo que gana un legislador provincial?

-Nosotros, la posición en términos generales que tenemos, es que hay que achicar la brecha, no tiene que haber una brecha entre lo que gana un representante del pueblo y lo que gana el pueblo. Tiene que ser más chica esa brecha.Pero también, para ser honestos, creo que la política no puede quedar solamente en manos de aquellos que tienen la capacidad financiera y económica de poder ejercer la actividad sin recibir nada a cambio. Porque quedaría solamente para la gente que tiene dinero. Por lo tanto, creo que hay que encontrar un equilibrio.Cuando he sido legislador, lo que hacíamos para tratar de achicar esa brecha es donar una parte de mi salario. Teníamos un programa y con eso financiábamos un emprendimiento, financiamos la compra de elementos deportivos para escuelitas de fútbol, de los barrios.Una parte de ese dinero se volcaba a trabajo social o actividades de la comunidad. Pero creo que hay que achicar la brecha. Pero creo que sí tiene que tener un buen sueldo.Porque si no, va a quedar solamente en manos de quienes tienen dinero y pueden ejercer la política. Y eso también es bastante peligroso.

-Por último, ¿cómo te imaginás el país el 27 de octubre?

-Imagino un país en transición. Un país que viene muy complicado de lo macroeconómico. Que viene dando manotazos de ahogado al presidente Milei. Y que vamos agravando el problema. Para ser muy concreto, estamos tomando deuda, cada vez más endeudados. Y los números de la macroeconomía la va maquillando como para llegar a las elecciones. Pero cada vez vamos agravando más el problema. Cuando esto explote, nos va a quedar más deuda a todos los argentinos. Y va a ser más complicado el futuro. Por lo tanto, no veo un futuro en el corto plazo prometedor.