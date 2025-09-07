Entusiasmo en el búnker de Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo bastante importante"

Live Blog Post

En breve se esperan las primeras declaraciones en Fuerza Patria

A la espera de que se conozcan los primeros resultados, Cristina Álvarez Rodríguez y Sebastián Galmarini dieron las primeras declaraciones en el búnker peronista. "Creemos que estamos en un escenario de triunfo bastante importante", declaró Galmarini, y agregó: "Tenemos resultados provisorios y podemos confirmar que es un triunfo de Fuerza Patria".

Sebastián Galmarini

La cuenta oficial de Fuerza Patria en PBA publicó un mensaje de agradecimiento en X y ya dan por descontada la victoria: "En la ciudad de La Plata, en la Provincia de Buenos Aires: Renace la esperanza. ¡¡GRACIAS POR SUMAR FUERZAS!!".