Presenta:
Fuerza Patria espera los resultados de las elecciones bonaerenses.&nbsp;
En Vivo

Entusiasmo en el búnker de Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo bastante importante"

Cerrados los comicios, Fuerza Patria aguarda los resultados en el búnker ubicado en La Plata, donde compartirán espacio Axel Kicillof y Sergio Massa.

Facundo Martín Pascal

Facundo Martín Pascal

Finalizada la jornada electoral, continúan las divisiones al interior de Fuerza Patria. En la previa de los resultados, Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois esperarán los cómputos en La Plata, mientras que el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, no confirmó su participación en el acto organizado a una cuadra de la legislatura provincial. No obstante, se encuentra en el departamento de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111.

Se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales, además de elegir concejales y consejeros escolares en los 135 municipios. Es la primera vez desde 2003 que la votación provincial se realiza en una fecha distinta al calendario nacional. Más de 14,3 millones de bonaerenses estuvieron habilitados para votar en unos 2.000 establecimientos bajo el sistema de boletas partidarias, sin implementar la Boleta Única de Papel.

Live Blog Post

En breve se esperan las primeras declaraciones en Fuerza Patria

A la espera de que se conozcan los primeros resultados, Cristina Álvarez Rodríguez y Sebastián Galmarini dieron las primeras declaraciones en el búnker peronista. "Creemos que estamos en un escenario de triunfo bastante importante", declaró Galmarini, y agregó: "Tenemos resultados provisorios y podemos confirmar que es un triunfo de Fuerza Patria".

Sebastián Galmarini

La cuenta oficial de Fuerza Patria en PBA publicó un mensaje de agradecimiento en X y ya dan por descontada la victoria: "En la ciudad de La Plata, en la Provincia de Buenos Aires: Renace la esperanza. ¡¡GRACIAS POR SUMAR FUERZAS!!".

Mensaje de Fuerza Patria en X

Live Blog Post

Mensaje de Cristina Kirchner

La expresidenta podría enviar un mensaje grabado al búnker de La Plata, tal como lo hizo en el cierre de campaña. Una victoria legitimaría la estrategia electoral del gobernador, Axel Kicillof, quien decidió desdoblar la elección provincial de la contienda nacional.

Mientras tanto, una afluencia cada vez mayor de militantes se concentran en el departamento de la exmandataria.

Portada CFK
Live Blog Post

Axel Kicillof a la espera de un resultado que lo legitime

En el kicillofismo confían en que un triunfo amplio de Fuerza Patria fortalezca a Axel Kicillof dentro de la interna peronista y lo proyecte, a mediano plazo, como candidato presidencial para 2027.

Live Blog Post

Se acercan los primeros dirigentes

Entre los primeros referentes en hacerse presentes sobresalió la senadora bonaerense Teresa García, dirigente muy cercana a Cristina Kirchner. Poco después arribó el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak.

Live Blog Post

Comienza a llenarse el búnker de Fuerza Patria en La Plata

LLegan los militantes de Fuerza Patria a La Plata
Búnker de Fuerza Patria
Live Blog Post

Militantes del kirchnerismo se reúnen en la casa de CFK

El departamento de Cristina Fernández de Kirchner también oficia como búnker de campaña paralelo al de La Plata.

La casa de CFK recibirá a algunos dirigentes del peronismo
Live Blog Post

Los primeros resultados se conocerán a partir de las 21

Así lo notificó el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco. La presentación de los primeros datos electorales se hará cuando se cuente con el 30% de los datos cargados por cada sección electoral.

Carlos Bianco habló tras el cierre de comicios en la provincia
Live Blog Post

Expectativa en el búnker del peronismo

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, hicieron un llamado a todos sus candidatos para que se acerquen al escenario montado en La Plata, donde se respira una gran expectativa por una posible diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza mayor a la esperada.

Búnker de Fuerza Patria-
Live Blog Post

Fuerza Patria convocó a los dirigentes en La Plata

Desde el espacio invitaron a los dirigentes y a los votantes a asistir al búnker peronista en Av. 51 y calle 10 desde las 18 horas.

Fuerza Patria BA

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos