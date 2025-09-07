Entusiasmo en el búnker de Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo bastante importante"
Cerrados los comicios, Fuerza Patria aguarda los resultados en el búnker ubicado en La Plata, donde compartirán espacio Axel Kicillof y Sergio Massa.
Cerrados los comicios, Fuerza Patria aguarda los resultados en el búnker ubicado en La Plata, donde compartirán espacio Axel Kicillof y Sergio Massa.
Finalizada la jornada electoral, continúan las divisiones al interior de Fuerza Patria. En la previa de los resultados, Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois esperarán los cómputos en La Plata, mientras que el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, no confirmó su participación en el acto organizado a una cuadra de la legislatura provincial. No obstante, se encuentra en el departamento de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111.
Se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales, además de elegir concejales y consejeros escolares en los 135 municipios. Es la primera vez desde 2003 que la votación provincial se realiza en una fecha distinta al calendario nacional. Más de 14,3 millones de bonaerenses estuvieron habilitados para votar en unos 2.000 establecimientos bajo el sistema de boletas partidarias, sin implementar la Boleta Única de Papel.