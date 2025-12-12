En tiempo récord, el Gobierno ya instaló la unidad especial para el control de San Jorge

Tras la reciente promulgación de la ley que permite el desarrollo del proyecto de cobre PSJ Cobre Mendocino en Uspallata, la gestión estatal agilizó la puesta en marcha de los mecanismos de control .

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA), un cuerpo multisectorial clave para la supervisión del proyecto, realizó su primera reunión de trabajo inmediatamente después de la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la ratificación legal por el Poder Ejecutivo.

El encuentro de la UGA, un ámbito de control y gestión ambiental, fue liderado por autoridades de la Autoridad Ambiental Minera y la coordinación de la propia Unidad. En esta instancia inicial, participaron los miembros de la Autoridad Ambiental Minera y el coordinador de la UGA, junto a representantes de los organismos sectoriales intervinientes en el proceso de evaluación ambiental.

Un punto fundamental en la activación de la UGA es la inmediata apertura a la participación ciudadana como un mecanismo adicional y necesario para la fiscalización del proyecto. Autoridades del área de Gestión y Fiscalización Ambiental resaltaron que se ha abierto la convocatoria para que cualquier persona, con el único requisito de ser mayor de edad, pueda inscribirse y formar parte de la UGA. Este cuerpo funcionará como un órgano de control adicional a las tareas de la Policía Ambiental Minera.

La coordinación de la UGA afirmó que este organismo es participativo, funciona de manera periódica, organiza visitas de inspección al proyecto y admite la incorporación de personas físicas y jurídicas interesadas en los procesos de control y seguimiento ambiental, destacando la importancia de la transparencia y la eficiencia en el proceso.

El formulario de inscripción se encuentra disponible en las páginas oficiales de las direcciones de Minería y de Gestión y Fiscalización Ambiental, y también se puede acceder directamente aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgy14R5zRDncgwZfFuNACpp3YkCk4gbzZfDmkDs1ZlL2iJ3w/viewform.

Marco operativo

La UGA se creó con el objetivo de fortalecer el control en la minería a través de un enfoque multidisciplinario. Su trabajo integra la visión de expertos en ambiente, recursos hídricos, biodiversidad, patrimonio cultural, sociedad y ordenamiento territorial.

El marco normativo que rige la UGA se presentó en la reunión, detallando que su accionar se basa en la DIA y la ley provincial promulgada. Se explicó que el encuentro inicial sirvió para exponer el alcance de la Resolución que regula el funcionamiento de la UGA y detallar el anexo técnico y los pasos a seguir.

La metodología de trabajo de la UGA se centrará en:

Evaluación continua de la documentación que se incorpore al expediente ambiental del proyecto.

Coordinación y programación de inspecciones conjuntas en el área de emplazamiento, complementando las tareas de fiscalización realizadas por la Policía Ambiental Minera.

En la reunión participaron un total de 20 organismos sectoriales, lo que tiene como objetivo mostrar la amplitud de la coordinación. Entre los participantes se encuentran: el Departamento General de Irrigación, la Universidad Tecnológica Nacional, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la UNCuyo, el EPRE, el EMETUR, la CNEA, la Dirección de Planificación (APOT), el Consejo Provincial del Ambiente, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, las direcciones de Vialidad, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, y la Municipalidad de Las Heras, además de las direcciones de Ambiente, Hidráulica y Áreas Protegidas.

Estos cuerpos multisectoriales de control reflejan la adhesión del Gobierno de Mendoza a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), cuyo objetivo es que la explotación de recursos naturales contribuya al desarrollo sostenible.