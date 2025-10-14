En qué consisten las nuevas obras que se financiarán con los Fondos del Resarcimiento

Con una inversión de casi 6 millones de pesos, modernizarán la red de provisión de agua e incorporarán tecnología en un departamento del Valle de Uco.

El Gobierno de Mendoza firmó un convenio con la Municipalidad de Tupungato para la implementación de tres nuevas obras hídricas que serán financiadas con los Fondos del Resarcimiento. Entre todas suman una inversión superior a los 5,9 millones de pesos y buscan mejorar la infraestructura para ofrecer mejor servicio en Tupungato.

El acuerdo fue rubricado este martes en Casa de Gobierno por el gobernador Alfredo Cornejo, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera.

Mendoza avanza con obras clave de agua potable en Tupungato. Firmamos con el intendente Gustavo Aguilera el convenio que permitirá ejecutar tres proyectos estratégicos financiados con los Fondos del Resarcimiento, que beneficiarán a 12.600 tupungatinos.

Estas obras modernizarán…



Estas obras modernizarán… pic.twitter.com/yUxtHWl5wJ — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 14, 2025 Las tres obras hídricas para Tupungato La primera de las obras será el Acueducto Oeste (San José) que ya había sido anunciada y cuenta con un presupuesto de 2.565.055 dólares. Busca intervenir integralmente en la producción, conducción y distribución de agua potable para las cuencas San José y Villa Bastías. Incluye una nueva fuente de provisión, cuatro tanques de reserva, instalación de válvulas reguladoras de presión y un sistema de energía solar fotovoltaica para los equipos.

La otra obra es el Acueducto Centro (Camping Municipal), con un presupuesto de 1.284.265 dólares. Contempla una nueva perforación de gran profundidad en la zona, obras civiles, equipamiento electromecánico y una reserva adicional (cuatro tanques). La conducción principal será en PVC DN 250 mm, beneficiando principalmente a la cuenca de Villa Bastías y, en una segunda etapa, a San José.

La tercera será el Acueducto Centro II (Ciudad de Tupungato) con un presupuesto de 2.077.315 dólares. Complementa la construcción del Acueducto Centro, reforzando la reserva y distribución en la zona urbana. Se construirá una nueva reserva en el predio de La Riojana y se ejecutarán dos acueductos de vinculación y distribución hacia Villa Bastías, junto con la instalación de válvulas reguladoras de presión.