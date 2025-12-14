En Misiones, un Intendente asume como Jefe de Gabinete

El gobernador de la provincia de Misiones producirá este lunes el primer cambio en su gabinete. Carlos “Kako” Sartori, intendente de la ciudad de Campo Grande, ubicada a unos 140 kilómetros al centro de Posadas asumirá como Jefe de Gabinete en reemplazo de Héctor Ricardo “Kiko” Llera.

En cierta forma el ingreso de un jefe comunal en un área clave del gobierno de la provincia fue “un pedido a voces” de los intendentes. “Creemos que con la presencia de un par como Ministro Coordinador vamos a tener mejor diálogo y mayor presencia en el ejecutivo”; dijo un alcalde.

“Nos sentimos identificados, es una suerte de municipalización del ejecutivo” dijo otro intendente consultado sobre el cambio en la jefatura de Gabinete.

El gobernador Hugo Passalacqua destacó la trayectoria política del nuevo jefe de gabinete y dijo que su nombramiento permitirá un contacto más cercano con los intendentes.

Passalacqua dio este mensaje en el marco del centenario de la fundación de la ciudad de Libertad, ubicada a unos 30 kilómetros al Sur de las Cataratas del Iguazú.

Trayectoria

Carlos “Kako” Sartori es intendente de Campo Grande y una figura respetada dentro de la política del interior de la provincia.

Al momento de asumir, el jefe comunal cursa su cuarto mandato al frente del municipio de Campo grande.

Su liderazgo local también lo llevó a presidir la CODEIM, el organismo que agrupa a intendentes del interior.

De fuentes allegadas al gobierno provincial aseguraron que ese rol, junto con su experiencia territorial y su conocimiento profundo de las demandas municipales, fue clave para su designación por parte del gobernador Hugo Passalacqua

Medio aguinaldo postergado

Funcionarios provinciales con cargos políticos, autoridades superiores y personal de puestos jerárquicos, cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre de 2025ª partir del enero próximo.

Así lo decretó el gobernador Hugo Passalacqua a través del decreto 2482.

Entre los considerandos, la resolución expone que “teniendo en cuenta la actual situación financiera del gobierno provincial, se hace necesario dictar medidas acordes para poder lograr los objetivos planteados” y agrega que la decisión se apoya en “las facultades conferidas al Poder Ejecutivo en el artículo 116 de la Constitución”.

El dictamen también detalla que la medida alcanzará “al Gobernador, Vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, además del Jefe y Subjefe de la Policía de Misiones, el Director General y Subdirector del Servicio Penitenciario Provincial, el Fiscal de Estado, los presidentes, vocales y funcionarios del Tribunal de Cuentas, así como al Contador General, Subcontador, Tesorero General y Subtesorero de la Provincia”.

Lo mismo ocurre con “coordinadores, jefes de asesores, directores, integrantes de entes autárquicos y descentralizados, gerentes y autoridades de organismos con participación estatal”.

El decreto no involucra al resto del personal de la administración pública, quienes sí cobrarán su aguinaldo, cuyo depósito se efectuará el 20 de diciembre.

Los demás Poderes del Estado

La Cámara de Representantes de Misiones y el Poder Judicial de Misiones acompañará la decisión del gobernador Hugo Passalacqua y también postergará hasta el 20 de enero el pago

Así lo confirmó el flamante presidente de la Legislatura misionera, Sebastián Macías, quien destacó que la decisión fue consensuada con los demás integrantes del cuerpo legislativo.

De su parte los Ministros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General de la Provincia de Misiones, Carlos Giménez, respondiendo a una invitación del Gobierno provincial, adhirieron al Decreto 2482 del Poder Ejecutivo del mes y año en curso que difiere el pago del medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre hasta el 20 de enero de 2026.