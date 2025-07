En Misiones, Rovira apuesta a la imagen del exgobernador Herrera Ahuad para revertir el pálido triunfo del 8 de junio

El Frente Renovador de la Concordia Social, el oficialismo misionero se adelantó. A diferencia de otros años electorales cuando esperaba hasta último momento para dar a conocer los nombres de los candidatos a cargos electivos, este año el conductor de este espacio político y diputado provincial Carlos Eduardo Rovira, días pasados anunció que el ex gobernador (2019-2023) Oscar Herrera Ahuad y actual presidente de la Legislatura Provincial encabezará la lista de diputados nacionales de este frente Neo. Lo acompañarán la profesional Micaela Gacek; el empresario Walter Rosner, ambos con pasado libertario y la emprendedora Graciela Moura. En cierta forma el lanzamiento del Frente Renovador Neo obligó a los demás partidos a moverse y comenzar a definir candidaturas

El Frente Renovado viene de ganar las elecciones provinciales el pasado 8 de junio con un ajustado resultado; ya que obtuvo el 28,6 % contra el 21,9 % de los Libertarios y el 8,25 %de los libertarios ex radicales “Peluca”.

Viendo el resultado de los comicios Rovira salió a “marcar la cancha y tratar de jugar primero”. Lanzó oficialmente la candidatura a diputado nacional de Herrera Ahuad que mantiene una alta imagen positiva y lo envió a recorrer la provincia con el mensaje de “Primero Misiones”. "No negociaremos nada que no beneficie a los misioneros”; dice en cada lugar que va el ex Gobernador.