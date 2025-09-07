Presenta:

Política

|

Fuerza Patria

En fotos: las imágenes de una noche que trajo euforia en Fuerza Patria y desazón en La Libertad Avanza

La victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses dejó fotos para todos los gustos. Mirá las fotos.

MDZ Política

Dentro del búnker de Fuerza Patria en La Plata

Luego de la amplia victoria electoral en Buenos Aires de Fuerza Patria, la jornada electoral dejó fotos de la celebración en el búnker kirchnerista y de desazón en el comando electoral de La Libertad Avanza.

Los resultados oficiales hicieron a un lado la expectativa y la incertidumbre y dieron lugar a las manifestaciones de alegría en un lado y las caras largas en el otro.

Te Podría Interesar

La galería de imágenes de estas elecciones

Cientos de personas se reunieron en el búnker de Fuerza Patria tras el cierre de los comicios
Diego Santillo aclaró que "la más importante es la de octubre"
Dentro del búnker de Fuerza Patria en La Plata
Las imágenes del búnker de Fuerza Patria en la localidad de La Plata.

Las imágenes del búnker de Fuerza Patria en la localidad de La Plata.

Bunker Fuerza Patria
LLegan los militantes de Fuerza Patria a La Plata
Bunker Fuerza Patria
WhatsApp Image 2025-09-07 at 8.08.28 PM
Búnker Fuerza Patria por dentro}
G0Rfc-yW8AAfAL2
Sebastián Pareja LLA
Sebastián Pareja, el principal armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, habló de

Sebastián Pareja, el principal armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, habló de "un buen resultado" para su espacio.

El búnker de La Libertad Avanza vacío
El búnker de La Libertad Avanza, vacío

El búnker de La Libertad Avanza, vacío

Bunker Libertario

Archivado en

Notas Relacionadas