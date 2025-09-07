En fotos: las imágenes de una noche que trajo euforia en Fuerza Patria y desazón en La Libertad Avanza
La victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses dejó fotos para todos los gustos. Mirá las fotos.
Luego de la amplia victoria electoral en Buenos Aires de Fuerza Patria, la jornada electoral dejó fotos de la celebración en el búnker kirchnerista y de desazón en el comando electoral de La Libertad Avanza.
Los resultados oficiales hicieron a un lado la expectativa y la incertidumbre y dieron lugar a las manifestaciones de alegría en un lado y las caras largas en el otro.