En fotos: las imágenes de una noche que trajo euforia en Fuerza Patria y desazón en La Libertad Avanza

Luego de la amplia victoria electoral en Buenos Aires de Fuerza Patria , la jornada electoral dejó fotos de la celebración en el búnker kirchnerista y de desazón en el comando electoral de La Libertad Avanza.

Los resultados oficiales hicieron a un lado la expectativa y la incertidumbre y dieron lugar a las manifestaciones de alegría en un lado y las caras largas en el otro.