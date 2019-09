En el Sur Suarez dijo que se hará cargo de Vale y Sagasti prometió integración

Este martes se realizó un nuevo debate de candidatos a la gobernación. Allí, Rodolfo Suarez, Anabel Fernández Sagasti, José Luis Ramón y Noelia Barbeito dejaron algunas reflexiones y propuestas enfocadas, sobre todo, en el sur de la provincia.

Por ejemplo, el candidato del oficialismo anunció que el gobierno de la provincia está trabajando en un acuerdo con la empresa brasileña Vale para que la provincia tenga el control de la mina Potasio Río Colorado. Según Suarez, la idea es que el Estado se asocie con un nuevo inversor para explotar juntos el yacimiento.

Estamos cerrando un acuerdo con Vale para que sea la provincia quien controle de nuevo la mina y la búsqueda de un nuevo inversor y que ese inversor se asocie con la provincia para explotar el yacimiento.



Suarez también habló de fracking y aseguró que "Es imprescindible promover la explotación de Vaca Muerta Mendocina, a través de la técnica de la fractura hidráulica". "También estamos convencidos de desarrollar el Polo Petrolero en Pata Mora con toda la infraestructura y con un plan de desarrollo estratégico", agregó.

Por otro lado, destacó la importancia de la licitación de Portezuelo del Viento y otras obras hidroeléctricas "que generan empleo en la provincia".

El sur también existe

Por su parte, Fernández Sagasti aseguró que el sur mendocino estuvo postergado estos cuatro años por el gobierno de Cornejo y prometió integrar los departamentos si es electa gobernadora para así generar empleo y hacer obras de infraestructura.

"¿Saben cuántas veces he escuchado a los vecinos del Sur y del Valle de Uco decirme que han sido olvidados? Ya perdí la cuenta. No hay proyecto de provincia posible sin producción primaria, sin agroindustria y sin vitivinicultura porque cuando estos 3 núcleos no funcionan el golpe más duro lo reciben los mendocinos del interior", aseguró la candidata.

Mientras tanto, Ramón volvió a pedir a los mendocinos que salgan del juego que plantean el PJ y la UCR y apoyen a un partido que defienda los intereses de los mendocinos.

En el sur hay posturas enfrentadas respecto a la minería y todos los candidatos hicieron comentarios sobre ese tema. Suarez defendió la actividad minera, Ramón dijo que hay que poner en discusión "qué vamos a hacer con el agua" y Barbeito apuntó contra la megaminería.

"Bajo el pretexto de cambiar la matriz productiva se quiere introducir la megaminería en Mendoza y esto no significa otra cosa que saqueo y contaminación", aseguró la candidata de la izquierda.