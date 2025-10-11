En Corrientes, Milei pidió "no volver al narcoestado fallido de los kirchneristas"

Luego de visitar Chaco , el presidente Javier Milei encabezó este sábado por la tarde una nueva actividad electoral en Corrientes, donde se mostró con la candidata a diputada nacional Virginia Gallardo .

El mandatario salió del hotel donde se hospedaba, se acercó a la militancia que lo aguardaba afuera y, luego de pasar por un pasillo lleno de seguidores, se subió a una camioneta y habló durante dos minutos mediante un megáfono.

“Muchas gracias por recibirnos nuevamente con tanto afecto. En un momento bisagra de nuestra historia”, señaló el mandatario en el comienzo de su discurso.

“Tenemos que elegir en este modelo que proponemos nosotros donde baja la inflación, donde baja la pobreza y la indigencia, donde terminamos los piquetes donde estamos combatiendo la droga o volvemos al narcoestado fallido de los kirchneristas con inflación, pobres y llenos de chorros”, planteó el jefe de Estado.

“Si bien sabemos que queda mucho por hacer, estamos yendo por el camino correcto. Nos va a traer prosperidad a todos”, prometió Milei, quien agregó: “Les pido que no aflojen, que sigamos defendiendo este camino. Sepan que estamos a mitad de camino”.

“Nos encontramos en una disyuntiva: avanzamos hacia las ideas de la libertad y la prosperidad o volvemos al pasado kirchnerista. No aflojen, esta vez el esfuerzo vale la pena, porque la libertad avanza o la Argentina retrocede”, destacó.

Se trataron de declaraciones casi idénticas a las expuestas en la vecina provincia de Chaco, donde hoy dijo: “Sabemos que el camino es duro, pero nunca les hemos mentido".

"Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad, si seguimos reportando y sacando a patadas en el culo a los narcos, si seguimos siendo un ejemplo en el mundo de lo que hay que hacer, si seguimos recibiendo inversiones y respeto o queremos volver al modelo del pasado con pobres, argentinos mendigando", había expresado el líder libertario, siempre junto a su hermana Karina Milei. En Chaco fue recibido por el gobernador Leandro Zdero y la vicegobernadora Silvana Schneider.