En busca de financiamiento, Alfredo Cornejo se reunió con Luis Caputo: de qué hablaron
El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para coordinar el acceso a líneas de financiamiento internacional. El encuentro se centró en la obtención de recursos de organismos multilaterales destinados a iniciativas prioritarias para el desarrollo provincial.
Durante la reunión, ambos funcionarios analizaron el financiamiento de proyectos de infraestructura hídrica y saneamiento a través del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata). Esta iniciativa busca mejorar el acceso al agua potable y optimizar los sistemas de tratamiento de efluentes en diferentes localidades mendocinas.
La transformación digital del sistema sanitario provincial también formó parte de la agenda bilateral. Alfredo Cornejo y Luis Caputo evaluaron las alternativas de financiamiento para modernizar la infraestructura tecnológica de hospitales y centros de salud. Esta modernización apunta a optimizar la atención médica y los procesos administrativos del sector.
El Programa Edutec constituyó otro punto central del diálogo entre el gobernador y el ministro nacional. Esta iniciativa educativa busca incorporar nuevas tecnologías en las aulas mendocinas y fortalecer las competencias digitales de estudiantes y docentes. El financiamiento multilateral permitiría expandir el alcance del programa en todo el territorio provincial.
"Son gestiones que apuntan a consolidar servicios esenciales que venimos fortaleciendo en toda la provincia", destacó Cornejo en su cuenta de X.