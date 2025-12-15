Empleados públicos: la decisión que tomó el Gobierno de Javier Milei para Navidad y Año Nuevo

Con la firma de Javier Milei y Manuel Adorni, el Gobierno publicó un decreto esperado para la administración pública de cara a las fiestas. A quiénes alcanza y qué sectores quedaron exceptuados.

El Gobierno informó cómo será la situación para los empleados públicos en las vísperas de las fiestas.

El Gobierno dispuso este lunes a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el otorgamiento de asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La decisión que tomó el Gobierno para las fiestas La medida, publicada este lunes por la madrugada en el Boletín Oficial, apunta a facilitar los preparativos y desplazamientos familiares en vísperas de las festividades de Navidad y Año Nuevo, fechas que la Ley N° 27.399 que establece como feriados nacionales e inamovibles, en el marco del carácter social y familiar de estas celebraciones.

En ese sentido, el Ejecutivo destacó que "tales fechas poseen un arraigado significado cultural, social y familiar para la población y para quienes habitan en el territorio de la República Argentina, constituyendo tradicionalmente motivo de reunión, celebración y acercamiento entre familiares y seres queridos".

A quiénes alcanza la medida Además, el Gobierno destacó los beneficios de la medida para el sector turístico del país y aclaró que la decisión no implica erogación presupuestaria alguna para el Estado nacional, a la par que "garantizará que todos los argentinos puedan disfrutar de las fiestas en un marco de libertad".

Así, el decreto remarcó que dichas "razones de conveniencia, oportunidad y buena administración justifican el otorgamiento de asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre del corriente año, sin afectar la prestación de los servicios esenciales".