Presenta:

Política

|

empleados publicos

Empleados públicos: la decisión que tomó el Gobierno de Javier Milei para Navidad y Año Nuevo

Con la firma de Javier Milei y Manuel Adorni, el Gobierno publicó un decreto esperado para la administración pública de cara a las fiestas. A quiénes alcanza y qué sectores quedaron exceptuados.

MDZ Política

El Gobierno informó cómo será la situación para los empleados públicos en las vísperas de las fiestas.

El Gobierno informó cómo será la situación para los empleados públicos en las vísperas de las fiestas.

Archivo

El Gobierno dispuso este lunes a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el otorgamiento de asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La decisión que tomó el Gobierno para las fiestas

La medida, publicada este lunes por la madrugada en el Boletín Oficial, apunta a facilitar los preparativos y desplazamientos familiares en vísperas de las festividades de Navidad y Año Nuevo, fechas que la Ley N° 27.399 que establece como feriados nacionales e inamovibles, en el marco del carácter social y familiar de estas celebraciones.

Te Podría Interesar

En ese sentido, el Ejecutivo destacó que "tales fechas poseen un arraigado significado cultural, social y familiar para la población y para quienes habitan en el territorio de la República Argentina, constituyendo tradicionalmente motivo de reunión, celebración y acercamiento entre familiares y seres queridos".

A quiénes alcanza la medida

Además, el Gobierno destacó los beneficios de la medida para el sector turístico del país y aclaró que la decisión no implica erogación presupuestaria alguna para el Estado nacional, a la par que "garantizará que todos los argentinos puedan disfrutar de las fiestas en un marco de libertad".

Así, el decreto remarcó que dichas "razones de conveniencia, oportunidad y buena administración justifican el otorgamiento de asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre del corriente año, sin afectar la prestación de los servicios esenciales".

En su aplicación, el decreto instruyó a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales y aclaró que la medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras.

document

Archivado en

Notas Relacionadas