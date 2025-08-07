Elisa Carrió, Horacio Rodríguez Larreta y Graciela Ocaña sellan alianza sorpresa para competir en octubre

La Coalición Cívica, Confianza Pública y el Movimiento de Integración y Desarrollo unen fuerzas para competir juntos en las próximas elecciones nacionales en la Ciudad de Buenos Aires.

El cierre de alianzas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para las elecciones nacionales sigue dejando sorpresas. En la noche del jueves, Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Horacio Rodríguez Larreta sellaron su unión para competir en octubre frente al oficialismo PRO-libertario, el peronismo y la diversa opción de centro, con el radicalismo por separado.

La Coalición Cívica anunció este jueves que compartirá un frente electoral llamado "Hagamos Futuro", junto al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), sello con el que el exjefe de Gobierno porteño compitió en las elecciones locales, y Confianza Pública. Además, participan el Partido Federal, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido de las Ciudades y Transformación.

Elisa Carrió anunció la creación de la alianza "Hagamos Futuro" El armado de Elisa Carrió, Horacio Rodríguez Larreta y Graciela Ocaña La nueva alianza llevará a Graciela Ocaña como primera candidata a senadora nacional, mientras que el diputado de la CC, Hernán Reyes, será quien encabece la nómina de diputados nacionales por la Ciudad.

En cuanto a Larreta y Carrió, no está claro qué rol ocuparán en estos comicios. El exdirigente del PRO ya tiene asegurada su banca en la Legislatura porteña, por lo que se especula que se corra del centro de la escena, mientras que Lilita no confirmó ninguna candidatura.