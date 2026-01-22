Elecciones desdobladas: el costo de la boleta única y otros gastos que afrontarán los municipios

El próximo 22 de febrero se realizarán las elecciones desdobladas en seis departamentos de la provincia de Mendoza (Luján de Cuyo, San Rafael, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia y Maipú) y ya se conocen los costos que deberán afrontar las comunas.

Uno de esos valores clave será el de la impresión de las boletas únicas. Si bien se trata de un ahorro con respecto a la versión anterior de la papeleta, lo cierto es que el peso del gasto recae en quien organiza la elección, en este caso, cada uno de los municipios.

Los intendentes de las seis localidades aseguraron que decidieron correr la fecha del comicio municipal para que los vecinos pudieran concentrar la atención de su voto en los temas relativos a la gestión departamental y, por esto, no hubo casillero para elegir concejales de esos distritos el pasado 26 de octubre.

Asimismo, también habrá desembolsos relativos a la logística y las capacitaciones para autoridades de mesa. Según se detalló desde la Junta Electoral, quienes cumplan esa tarea cobrarán $100.000, mientras que los delegados recibirán $200.000.

Si bien desde el organismo que controla los comicios informaron que el costo total de la elección será de $2.736.000.000, el único gasto fijo y parejo entre las seis comunas será el del valor unitario de la boleta única. El pago de logística no será el mismo para departamentos más cercanos al Correo Central que el de los más alejados, ni tampoco el que deberán depositar a las autoridades de mesa, ya que municipios con menos habitantes pueden contar con más escuelas en la organización de la elección debido a su extensión territorial.

Elecciones 2025 Mendoza Escuela Videla Correa El 22 de febrero se realizarán elecciones en seis departamentos y se afilan los números de cada uno de los ítems. Marcos García / MDZ

Qué se vota en las elecciones del 22 de febrero

Los votantes de las seis localidades que tendrán comicios irán a sufragar para renovar la mitad de los concejales de cada departamento.

Por ello, se elegirán cinco ediles en La Paz, Rivadavia y Santa Rosa y seis en Luján de Cuyo, Maipú y San Rafael.

En ese municipio del sur también se votará por 24 convencionales que estarán encargados de redactar la futura Carta Orgánica de la comuna.

Cuánto les cuesta a los municipios la boleta única

Al igual que ocurrió para las elecciones del 2025, será Correo Argentino quien se encargará del proceso. La empresa contrató a Boldt para concretar las impresiones. Así, en la Junta Electoral entienden que se trata de una compañía que trabaja con un “buen estándar de calidad”.

El valor unitario de cada boleta única para los próximos comicios quedó establecido en aproximadamente $1.250. Si se tiene en cuenta que se imprime un padrón más un 10% extra por posibles dificultades el día de la votación, el aporte de cada comuna en ese ítem será el siguiente: