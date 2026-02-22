Elecciones 2026: conocé dónde te toca votar este domingo

Este domingo son las elecciones desdobladas en seis departamentos de Mendoza. Dónde votás si tenés domicilio en alguna de esas localidades.

Este domingo son las elecciones desdobladas en seis departamentos de la provincia de Mendoza y, antes de ir a votar, podés consultar el padrón electoral para conocer en qué escuela te toca sufragar.

Quienes residen en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, pueden ingresar en el sitio web de la Justicia Provincial (en este link) para conocer el lugar donde votarán en esos comicios.

Qué se vota en las elecciones del 22 de febrero En estos departamentos se renovarán la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, debido a que las elecciones fueron desdobladas de las realizadas en la Provincia y la Nación, en octubre de 2025.

Por ello, se elegirán cinco ediles en La Paz, Rivadavia y Santa Rosa y seis en Luján de Cuyo, Maipú y San Rafael.

En ese municipio del sur también se votará por 24 convencionales que estarán encargados de redactar la futura Carta Orgánica de la comuna.