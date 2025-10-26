Elecciones 2025: la participación fue del 66%, la más baja desde la vuelta de la democracia

La Dirección Nacional Electoral informó que en las elecciones 2025 participó el 66% del padrón en las elecciones, una cifra por debajo de 2021.

La participación electoral en las elecciones 2025 de hoy fue del 66 por ciento, según informaron fuentes oficiales, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

A través estas elecciones, que se llevaron a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

El ministro de Interior, Lisandro Catalán, elogió el uso de la BUP en la jornada de este domingo. "Debutó con éxito”, señaló el funcionario desde la Dirección Nacional Electoral, donde se sigue el escrutinio. “Era un reclamo que llevaba décadas, hoy tuvo ese coronario con éxito”, señaló.

Se espera que los primeros resultados se conozcan a partir de las 21 y se publiquen en la página oficial de la Cámara Electoral.

La participación electoral de este domingo quedó incluso por debajo de la de 2021, cuando los argentinos fueron a las urnas en la pandemia. Hace cuatro años, la participación fue del 71%.