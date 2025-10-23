Elección legislativa del domingo impacta en 2027 porteño

Las elecciones del próximo domingo, importan en la Ciudad de Buenos Aires como un test que monitoreará si siguen vigentes los resultados de la elección local que se realizó el 18 de mayo pasado.

En rigor, los porteños elegirán 13 diputados nacionales que irán al Congreso el próximo 10 de diciembre y 3 senadores, dos por el sello que obtenga la mayor cantidad de votos y uno por la minoría, el segundo en cantidad de votos.

En mayo se presentaron 17 ofertas electorales para una elección local que también se nacionalizó en ese momento. Sin embargo a pesar de tal fragmentación solamente 5 alianzas accedieron al reparto de bancas, mientras que el resto no llegó a tener un porcentaje competitivo.

El domingo podría ocurrir algo similar ya que se presentan la misma cantidad de alianzas o partidos que el votante encontrará en la Boleta Unica de Papel (BUP) donde se mostrarán dos caritas por cada una de las alianzas o partidos políticos con los nombres de los dos primeros candidatos.

Una diferencia con la legislativas locales de mayo movilizó ahora la campaña. Se trata de la ausencia de una boleta del PRO tras un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) que de alguna manera hace invisibles a los candidatos del macrismo. En mayo, la lista encabezada por Silvia Lospennato, salió tercera con el sello Buenos Aires Primero. Obtuvo 15.92% de los votos en una elección poco concurrida.

Tras los votos del PRO que quedarán sin lista propia el domingo, no solo estaría LLA que en mayo sumó 30.13%, también el larretismo ( que obtuvo 8% en mayo)podría recibir algo de esa transferencia si se da. Al punto que el propio Mauricio Macri salió esta semana en sus redes sociales, a reforzar el experimento pidiendo el voto para su candidato Fernando De Andreis, quien fue secretario en su gobierno nacional. De Andreis va quinto en la lista a diputados nacionales de LLA que encabeza Aljandro Fargosi y lleva de candidata a senadora a Patricia Bullrich,

El expresidente pidió el voto para De Andreis pero luego se vio obligado a dar apoyo manifiesto a toda la lista. Con la leyenda “los candidatos tienen todo mi apoyo. El domingo en Capital y Provincia de Buenos Aires votamos la lista LLA+PRO!", el expresidente fue el centro de una foto con candidatos propios que destacó de un lado a De Andresis y de otro a Diego Santilli que compite en la provincia de Buenos Aires, en lugar del malogrado José Luis Espert.

Otra expectativa es si mantendrá su resultado a 5 meses de la pasada elección, Horacio Rodriguez Larreta quien resultó legislador electo, pero no participa con candidatos propios en esta votación, pero apoyó la lista que integra el radicalismo y encabeza la diputada porteña Graciela Ocaña como candidata a senadora y Martín Lousteau como candidato a diputado nacional.

Asi, las listas de la Ciudad de Buenos Aires mediante las cuales se renovarán por distrito bancas a diputados y senadores nacionales, impactarán de algún modo a nivel local, especialmente mirando el 2027 porteño. Por ejemplo, el resultado que obtenga Bullrich podría definir si comienza una carrera hacia la jefatura de Gobierno, una escala que por ahora pretenden, entre otros, Larreta, Jorge Macri y el legislador electo Leandro Santoro. En ese sentido, el peronismo que reunió 27,35% en mayo aspira, en territorio difícil, a mantener esa marca.