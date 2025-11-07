El tremendo elogio de un exministro de Sergio Massa a Javier Milei: "Tiene chances de reelección"

Un exministro del equipo de Sergio Massa sorprendió este viernes con una curiosa frase sobre el Gobierno de Javier Milei , al afirmar que tiene “chances de reelección” en 2027.

Se trata de Gabriel Rubinstein , quien fue viceministro de Economía del excandidato a presidente por el peronismo.

El exfuncionario ponderó el respaldo electoral al líder libertario y en especial “la inédita ayuda” del Gobierno de Estados Unidos en materia de salvataje financiero.

“Con esta ayuda se ha despejado todo el panorama para 2027 si hace las cosas mínimamente bien y con buenas chances de reelección”, aseguró el economista, quien agregó: “Las chances de reelección de Milei han aumentado mucho porque casi depende de él”.

“Es como que tuviera que patear dos penales y si acertás uno, tenés la chance de ganar. Tiene una oportunidad magnifica ahora”, planteó el exministro massita, quien añadió: “Ha sido fundamental el apoyo en las urnas y en especial el de Scott Bessent. Es inédito, algo que nunca vi”.

"Milei tiene chances de reelección" @GabyRubinstein , ex viceministro de economía, dialogó con @nachogiron en La Mañana CNN sobre el futuro de la economía en esta gestión pic.twitter.com/TvwPjL8uvO

“Que digan que haremos todo lo necesario para ayudar a Argentina es algo muy fuerte”, consideró Rubinstein, en diálogo con CNN Radio.

Posteriormente, por la tarde usó su cuenta de X, donde sugirió cambios en el esquema cambiario del Ministerio de Economía.

“Si yo fuera @SecScottBessent, quien es quien decide entre otras cosas, la política canbiaria argentina, les diría a @JMilei y a @LuisCaputoAR: "Muchachos: 1. Liberen todas las restricciones cambiarias (cepos). 2. Floten libremente 3. Que BCRA compre dólares por encima de la suba de la demanda de BM (implica esterilizar parte). 4. Sigan bajando tasas de interés en pesos. 5. Si dólar sube (probable), yo les proveo "botón anti pánico" (dolares lo que sea necesario) a un valor que yo les diré. Probablemente sea $2000 x dólar. 6. Si no hacen todo esto: no más ayuda."

“Y ahí empezaríamos a tener un esquema cambiario sólido y perdurable, que entre otras cosas, debería ayudar al propio Milei a aumentar sus ya importantes chances de ser re electo en 2027”, concluyó.