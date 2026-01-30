El tema que inquieta a Alfredo Cornejo y generó un "reto" interno en su equipo

En el Gobierno inquieta la repercusión que puedan tener las protestas antimineras en eventos vendimiales. Le "exigen" a funcionarios evitar esas protestas para que no haya desgaste sobre los referentes políticos.

En el Gobierno de Alfredo Cornejo suelen prever las contingencias políticas para evitar sorpresas. Es decir, plantean los escenarios posibles para "prevenir" conflictos. Y ahora hay una situación que inquieta y ha generado malestar en el cuarto piso: la interrupción de eventos populares por parte de las Protestas antimineras, en particular contra el proyecto San Jorge. Lo que preocupa no es la oposición a esa actividad, que consideran encapsulada, sino la repercusión lateral que pueda tener sobre algunos protagonistas del gobierno como Cornejo y alguno de los candidatos a sucederlo.

El malestar del Gobernador fue explícito, aseguran, en su despacho y ante algunos referentes del área de cultura, sobre todo tras lo ocurrido en el Americanto. En esa actividad hubo cantos antimineros y contra Cornejo dentro del Teatro Independencia. Según aseguran, desde el cuarto piso hubo intimaciones internas para prevenir o evitar que haya manifestaciones de ese estilo en la Vendimia, principalmente en el Teatro Griego.

La comunicación fue tajante: "hay que evitarlo" para evitar, incluso, que haya repercusiones internas contra los funcionarios que organizan los eventos culturales. Ese rigor es tal que ha sorprendido: el equipo de Cultura, por ejemplo, ha superado crisis graves como las que se generaron con la caída de la grúa en la vendimia de 2017 y el incendio del edificio del Espacio Contemporáneo de Arte. Pero ahora la encrucijada es política. Por eso habrá, aseguran, un operativo en el Teatro y otros eventos vendimiales para evitar protestas, cánticos y manifestaciones; incluso en los preparativos de la fiesta.

Explota el Teatro Independencia en defensa del agua!

El #americanto vuelve a ser escenario de los ritmos, la cultura latinoamericana y sus resistencias! #Emocionante #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia #UspallataSomosTodos pic.twitter.com/GRUqUnHYmk — Micaela Blanco Minoli (@MicaBlancoMinol) January 26, 2026