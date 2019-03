El radicalismo le pegó a Adaro por una nota de MDZ

A través de un duro comunicado, legisladores de la UCR y del PRO salieron a cuestionar con dureza al juez de la Suprema Corte Mario Adaro. Lo que motivó la reacción de la tropa de Alfredo Cornejo fueron los dichos del magistrado en una entrevista de MDZ Radio, en la que puso en dudas que la Corte pueda resolver la constitucionalidad de la enmienda del artículo 198 de la Constitución antes de las primarias departamentales del 28 de abril.

"¿Antes del 28 de abril? No lo sé. Esperemos con la mayor celeridad posible dar una resolución transparente", sostuvo el juez en el programa Otra Manera y encendió la alarmas en el Ejecutivo. Sobre todo porque lo que está en juego es la posibilidad de que los intendentes del PJ vayan por una nueva reelección.

"El juez de la Corte Mario Adaro, en declaraciones periodísticas, puso hoy en duda que la resolución a este conflicto llegue antes de las elecciones primarias convocadas por los departamentos de San Martín, San Rafael, Lavalle y Tunuyán, aunque graciosa y contradictoriamente asegura que es un fallo trascendente para el futuro de Mendoza. Si realmente está convencido de ello, debería dejar de pregonar su militancia", argumentaron los legisladores radicales y del PRO en un duro comunicado.

Allí manifiestan que "si realmente hay voluntad de dar una respuesta, sería prudente hacerlo antes del 28 de abril, primero para dar claridad al proceso electoral en los departamentos donde se ha convocado a elecciones adelantadas, pero también y fundamentalmente, para que la gente que vaya a emitir su voto lo haga con certezas"

El comunicado está firmado por el presidente del bloque de senadores de la UCR, Diego Costarelli, la presidenta del PRO en el Senado, Cecilia Páez, el presidente del bloque de UCR en Diputados, César Biffi y la diputada del PRO Hebe Casado.

"Curiosamente, da a entender que faltó diálogo político para llegar a un acuerdo sin necesidad de apelar a la justicia y que eso no habla bien de la República. Pues él debería saber, porque lo conoce desde adentro, que desde hace tiempo el peronismo no logra tener un interlocutor válido, que en ese afán de perpetuidad borra con el codo lo que escribió con la mano y que la República no le interesa, porque eso implicaría ser parte de un salto importantísimo en materia de calidad institucional, que no está dispuesto a dar", esgrimen los legisladores de Cambia Mendoza indignados con la posición del magistrado.

En concreto, Adaro había expresado que "muchos de los temas judicializados es por falta de espacio de diálogo político". "Esos temas tienen que pasar por espacios de diálogo que hay que recuperar", sostuvo el exministro de Gobierno de Celso Jaque.

El comunicado completo

Re reelección de intendentes: es lamentable que un juez de la Corte no esté a la altura de las circunstancias

La respuesta que la Corte debe dar a la cuestión de fondo respecto a la re reelección de los intendentes, no puede verse empañada de partidismos como tampoco puede ser víctima de la burocracia. Porque en este caso, sea cual sea el fallo final, si llega tarde, no será justicia.

El juez de la Corte Mario Adaro, en declaraciones periodísticas, puso hoy en duda que la resolución a este conflicto llegue antes de las elecciones primarias convocadas por los departamentos de San Martín, San Rafael, Lavalle y Tunuyán, aunque graciosa y contradictoriamente asegura que es un fallo trascendente para el futuro de Mendoza. Si realmente está convencido de ello, debería dejar de pregonar su militancia.

Curiosamente, da a entender que faltó diálogo político para llegar a un acuerdo sin necesidad de apelar a la justicia y que eso no habla bien de la República. Pues él debería saber, porque lo conoce desde adentro, que desde hace tiempo el peronismo no logra tener un interlocutor válido, que en ese afán de perpetuidad borra con el codo lo que escribió con la mano y que la República no le interesa, porque eso implicaría ser parte de un salto importantísimo en materia de calidad institucional, que no está dispuesto a dar.

Si realmente hay voluntad de dar una respuesta, sería prudente hacerlo antes del 28 de abril, primero para dar claridad al proceso electoral en los departamentos donde se ha convocado a elecciones adelantadas, pero también y fundamentalmente, para que la gente que vaya a emitir su voto lo haga con certezas.

Adaro habla de acuerdo político y consenso popular. Le recordamos que acuerdo político hubo en cada uno de los pedidos que desde distintos bloques legislativos se le hicieron a los gobiernos de turno para dejar en firme aquél plebiscito en el que, por consenso popular expresado a través del voto, mayoritariamente la ciudadanía pidió poner fin a la reelección de los intendentes.

Las condiciones están dadas. Sólo resta esperar que la Justicia haga su parte.

Diego Costarelli, Pte. Bloque Senadores UCR

César Biffi Pte, Bloque Diputados UCR

Cecilia Páez, Pte. Bloque Senadores PRO

Hebe Casado, Diputada Bloque PRO