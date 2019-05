El público en general podrá asistir al juicio contra Cristina

El Centro de Información Judicial informó que el "público en general" podrá asistir al Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.° 2 de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 21 de mayo, desde las 12, fecha prevista para el inicio del juicio por la causa "Vialidad", en el que se encuentra procesada la senadora nacional y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita.

La audiencia de inicio se realizará en la Sala AMIA de los tribunales federales de Av. Comodoro Py 2002, Ciudad de Buenos Aires.

.

El viernes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación devolvió los 60 cuerpos originales de la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el marco de la cual será juzgada desde el próximo martes.

El máximo tribunal del país fotocopió y certificó en 24 horas los 60 cuerpos de 200 hojas cada uno; es decir, 12.000 hojas, que recibió ayer y a primera hora de la mañana los reenvió en una camioneta blanca nuevamente al edificio de Comodoro Py 2002 desde el Palacio de Justicia.

Apenas la causa volvió a Comodoro Py, los expedientes fueron llevados en dos carretillas desde un acceso lateral donde estacionó el vehículo a las oficinas del Tribunal Oral Federal 2 en el sexto piso de los tribunales federales.

Desde allí se confirmó que el juicio oral comenzará el próximo martes 21 a las 12 en la sala AMIA, ubicada en el subsuelo del edificio.

En la primera jornada tendrán obligación de estar presentes los 13 procesados; entre ellos, la ex presidenta y también los detenidos ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obra Pública, José López; el empresario Lázaro Báez y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

Por ello el Tribunal Oral Federal 2 ya pidió los traslados a otros jueces y tribunales que los tienen a cargo.

A continuación, la acordada del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la cobertura para la prensa del juicio y también, acerca de quiénes podrán ingresar a la sala: