El PRO celebra la condena contra Cristina Fernández de Kirchner: "Justicia demostrada"

El PRO , aquel espacio que nació del propio hartazgo hacia el kirchnerismo, celebró el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner . "Ya era hora", manifestaron cercanos al espacio, que ya habían obtenido un boceto de la resolución de la Corte minutos antes de que salga y debatían sobre si sería o no verdad. Finalmente, se confirmó la resolución y el partido lo festejó: "Sentencia confirmada, justicia demostrada".

Uno de los primeros que se pronunció en redes tras el fallo fue el legislador de la Ciudad de Buenos Aires Darío Nieto. "No era 'lawfare', es corrupción. Y la prisión no es persecución, es consecuencia", disparó la mano derecha de Mauricio Macri.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/slospennato/status/1932535333758939585&partner=&hide_thread=false Justicia, justicia perseguirás. — Silvia Lospennato (@slospennato) June 10, 2025

La expresidenta, a partir de esta inminente resolución, aseguró que la Justicia colocó un “cepo al voto popular”. "No, no es un 'cepo al voto popular'. Es un país en el que si cometes delitos graves, vas preso. Es un país con ley y con orden. Exactamente lo que voté. Mentira: mucho mejor de lo que voté, porque a la Corte no la elegimos y miren qué bien estuvo", fue la respuesta de la diputada bullrichista Sabrina Ajmechet.