El PJ se quejó porque no fue aceptada la propuesta de "tolerancia cero"

El justicialismo se quejó de que el Gobierno no haya aceptado la aplicación de la "tolerancia cero" respecto del consumo de alcohol para los conductores de vehículos.

Esto ocurrió después de que la Cámara de Diputados le diera sanción inicial al proyecto mediante el cual se establecen una serie de medidas para endurecer las sanciones a conductores ebrios, a través de modificaciones a la Ley de Seguridad del Tránsito (9024) y del Código Contravencional. (9099).

En líneas generales, la norma prevé para quien conduzca con 0,5 gramos de alcohol en sangre y hasta 0,99, la inhabilitación para conducir vehículos desde 30 a 180 días; multa de 3 mil a 6 mil Unidades Fijas (de 36 mil pesos a 72 mil pesos), o incluso la retención del vehículo y de la licencia de conducir.

Pero el justicialismo no quedó conforme. "Soluciones a medias no terminan con las muertes al volante. El gobierno no aceptó la Tolerancia Cero y creemos que es un error, seguiremos insistiendo porque se necesitan medidas fuertes para evitar más muertes en accidentes viales", afirmó la candidata a gobernadora, Anabel Fernández Sagasti, a través de Twitter.

Por su parte, luego de aprobar en general la norma, la diputada del PJ Silvia Stocco, afirmó: "La Tolerancia Cero es un valor y un concepto social. Por eso no estamos de acuerdo con la gradualidad, porque la muerte no es de a poquito. Esta ley podría haber sido superadora, no podemos quedarnos con una mirada chica sobre una problemática tan grande".

Por su lado, el diputado Lucas Ilardo, dentro del recinto, se expresó en el mismo sentido y agregó: "Desde que asumió el gobernador aumentaron considerablemente la estadísticas de víctimas fatales por consumo de alcohol al volante."

Asimismo recalcó que existen las leyes de Conductor Designado y Regreso Seguro que el Gobierno no está aplicando. En el pedido de informes sobre la segunda, se respondió que para la industria del transporte no era rentable esa modalidad de servicio.

Finalmente Ilardo remarcó que es necesario reforzar la educación vial y que las políticas públicas se dediquen a evitar las muertes que hay que lamentar cada fin de semana.