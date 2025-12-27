El perokirchnerismo y su tendencia a apropiarse de todo

Con el paso del tiempo, el peronismo ha intensificado su tendencia a apropiarse de palabras, conceptos, ideas, símbolos que engloban a la Nación, a todos los ciudadanos, muchas de los cuales reflejan el espíritu y el ser nacional.

La palabra patria es la preferida en este sentido. Se consideran los dueños exclusivos, es utilizada con asiduidad y motivo de slogans y arengas electorales. En las últimas elecciones Fuerza Patria fue el nombre renovado de Unión por la Patria el que fuera utilizado en las elecciones del 2023.

Es indispensable señalar el insólito ” La Patria sos vos, vamos a defenderla” que instalara Sergio Massa con unción y convicción insólitas, como slogan de campaña en su intento de acceder a la presidencia, acompañado por Agustín Rossi.

El perokirchnerismo dueño absoluto de la Patria. Sólo ellos son patriotas, allí se resume el verdadero ser nacional, las costumbres, la fauna, flora, canciones, comidas, tradiciones, territorio. Patria es sinónimo de perokirchnerismo.

¿El resto de los argentinos que no adhieren con fruición y hasta con fanatismo a su doctrina y sus ideas que son? Sólo ciudadanos argentinos no patriotas, siendo prudentes, para no definirlos como apátridas o traidores a la patria.

Interesante para incursionar en el slogan “ La Patria sos vos, vamos a defenderla”. ¿De que y de quien? De la inflación galopante, la anomia, la apropiación del Estado por cientos de miles de partidarios, de todas las cajas de los organismos estatales, de gran parte de jueces militantes, de la ineficacia de cientos de instituciones burocratizadas al extremo,

Del aumento de la delincuencia y el apoyo a los victimarios en desmedro de las víctimas, del desprecio al mérito, del copamiento de la educación, eliminando la aplicación de notas en pruebas y exámenes por ser discriminatorio. De la presencia de maestros fanáticos adoctrinadores.

De los de Vido, Cristobal López, Lázaro Baez, Baratta, Boudou, Carlotto, Grabois, Mayra Mendoza, Insfrán, Mayans, D’Elía, Da Sousa, Pérsico, el chino Navarro, Ricardo Jaime, JPSchiavi. L a lista sigue . De El y de Ella. De Máximo.

Para las ellecciones departamentales en Mendoza, previstas para el próximo febrero, la historia se asemeja. En esta ocasión el kirchnerismo intenta apropiarse de un slogan publicitario utilizado por el gobierno provincial para promocionar la provincia.

El termino utilizado en la difusión publicitaria a propósito de las bondades mendocinas es “Manso” haciendo referencia a importante, grande, estremecedor, impactante, abarcador. Manso paisaje, Manso destino, Manso trato, Manso divertimento, Manso en lo gastronómico, en la aventura, en el relax. Aplicaciones múltiples, todas en sentido positivo. Opinable, pero es el utilizado.

Manso Mendoza

Rápidamente el kirchnerismo camporista enfrentado al perokirchnerismo que los redujo en las listas para concejales, se quebró y se presentará por su cuenta en las elecciones con la constitución de un frente llamado “Manso Frente Mendocino”.

La misma historia . El persistente mensaje oficial por todas las vías comunicacionales tuvo el efecto de asociar a Mendoza con la palabra Manso y en un sentido positivo. Tras ello fueron los compañeros. Si la palabra manso, abarca gran parte de la mendocinidad, como no aprovecharla.

Los perokirchneristas que se enrolaron en el PJ tradicional, sintetizado en el grupo de intendentes, aseguran “que no se trata del kirchnerismo, sino de La Cámpora”. Es lo mismo, compañeros. Cambia de color según la ocasión.

Se ha puesto en marcha la acción para impugnar el nombre Manso Frente Mendocino, que pretende usar el camporismo.

En Mendoza se vive lo mismo de siempre. La apropiación indebida y en exclusividad de todo aquello que signifique englobar lo que define o abarca a la totalidad o mayoría de argentinos o mendocinos. Todo vale.Historia de siempre, ya conocida.