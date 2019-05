El Partido de los Jubilados fue aprobado y va a las urnas

Como ya ocurrió en España y en otros países europeos, el mal llamado sector pasivo demuestra que pese a los años todavía cuentan con energías para dar pelea desde el campo político.

Con ese mismo espíritu, nació este año en Mendoza el Partido de los Jubilados, que incluye en su campo de acción a retirados, jubilados, discapacitados y a ciudadanos en general.

Creada por Edgardo Civit Evans y Gloria Dávila Rizzo, desde el lunes pasado esta agrupación política fue aprobaba por la Junta Electoral y ya tiene personaría jurídico-política provincial con el número 322.

.

Sus mentores afirman a manera de declaración de principios: “Estamos en contra de lo que se ha venido haciendo en cuestiones políticas desde que tenemos memoria. Corrupción, fraude, enriquecimiento personal, etc, etc. Todo ello, nos ha llevado a la pobreza extrema de los argentinos y de nuestra querida nación. Creamos este Partido para ser diferentes, para no sólo ayudar a su pueblo, sino ayudar a que Argentina crezca de una vez por todas”.

.

Para estos maduros dirigentes, que exista un partido con estas características "es un claro inicio de que los ciudadanos comunes ya no somos meros espectadores, sino que vamos a intentar desde la cosa pública beneficiar a todos los mendocinos en sus diferentes necesidades".

Dejando en claro que darán pelea en las próximas elecciones, el martes fue el día elegido para proclamar a sus candidatos en la sede de calle Rioja 1.475. Un acto puertas adentro más que con la intención de visibilizar a quiénes irán a las urnas con la camiseta de los adultos mayores.

.

La idea del Partido de los Jubilados es participar de estas elecciones con candidatos en los distintos departamentos, desde concejales, diputados, senadores, y hasta intendentes. Nombres que todavía no se hicieron públicos, pero que por el perfil de la agrupación la selección hizo hincapié en la experiencia, en busca de ese plus que puede jugar a favor respecto de nuevas generaciones de la política local. En ese afán de sumar referentes de distintos sectores para la contienda electoral, también se convocó a retirados de distintas fuerzas e incluso a veteranos de guerra.

Edgardo civit evans y gloria dávila rizzo lideran el partido de los jubilados.

Devolverle la Caja de Jubilaciones a la provincia, darle prioridad a las necesidades de las personas con capacidades diferentes, que el personal policial pueda sentarse a la mesa de negociaciones, que el PAMI y OSEP "atiendan como corresponde" a jubilados y pensionados, plantear mejoras en los servicios públicos (puntualmente aquellos en los que los discapacitados no son tenidos en cuenta), y que haya controles en los geriátricos, son algunos de los puntos principales en que se apoya la campaña del Partido de los Jubilados.

A la cabeza

Edgardo Civit Evans, quien preside el Partido de los Jubilados, es un reconocido asesor económico y financiero (dirigió el Banco Hipotecario) y dirigente social, fue candidato a gobernador en el 2003 por el Partido Unión y Libertad que lideraba el expresidente Adolfo Rodríguez Saá y actualmente preside la Federación de Jubilados de Mendoza.

Gloria Dávila Rizzo, secretaria de la agrupación, es también una incansable dirigente ciudadana, creadora de la ONG Asociación Protección al Ciudadano y del programa "Argentina se viste de Celeste y Blanco".