El oficialismo de Misiones en forma ajustada logra mantener la mayoría en la Cámara de Diputados

Con estos resultados definitivos, el Frente Renovador de la Concordia Social Neo logró siete bacas que se suman a las 13 que ya tenía. Es decir que a partir del 10 de diciembre sumará 21 diputados provinciales, lo que significa que perdió cuatro bancas. Esta pérdida no le impedirá seguir manteniendo la mayoría y la presidencia de la Cámara debido a que no solamente cuenta con los votos propios sino también de frentes y partidos aliados.

Por su parte, La Libertad avanza obtuvo cinco bancas; Por la Vida y los Valores, cuatro; el PAyS, dos; los ex radicales “peluca con el Partido Libertario una y los radicales con el Frente Unidos por el Futuro, una.

Los nombres clave de Misiones tras las elecciones

Por la Renovación ingresan el presidente de Validad Provincial, Sebastián Macías; Paula Franco; Carlos Martínez; Fátima Cabrera, Roque Soboczinski; Aryhatne Nicole Bahr y Juan Manuel Rodríguez. Ellos se sumarán a los legisladores con mandatado hasta el 9 de diciembre del 2027 Alejandro Fabián Arnhold; Ana Azul Centeno; Carlos Eduardo Rovira; Rudi Bundziak; José Luis Pastori; Juan José Szychowski; María Del Carmen Méndez Ason; María Heidy Schierse; Oscar Herrera Ahuad; Sara Carolina Butvilofsky; Lilian Tartaglino; Waldovino Enio Lemes; Alicia Beatriz Zalesak y Blanca Raquel Núñez.

La Libertad Avanza se quedó con el segundo lugar, con cinco bancas, con el ex tenista profesional y actual corredor de bolsa Diego Hartfield a la cabeza, acompañado por Samantha Stekler, Carlos Adrián Núñez, Nelli Guerrero y Osvaldo Manzoni.

Por la Vida y los Valores, que postuló como primer candidato a legislador al ex suboficial (R) Ramón Amarilla, quien el viernes recuperó la libertad, se quedó con cuatro bancas. Se sumarán a Miguel Núñez; Rita Flores, Walter Ríos y Débora Mangone.

Con dos bancas se alzó el partido Agrario y Social: el ex diputado nacional kirchnerista (2019.2023) Héctor “Cacho” Bárbaro y Elisa Goring, se sumarán a Cristian Castro.

Los ex radicales “peluca” a través del partido Libertario, pondrá en la cámara al diputado nacional (2021-2025) Martín Arjol. El ex radical “peluca” aspiraba a una segunda banca, pero no le dieron los números. En último lugar quedó la alianza radical Unidos por el Futuro, con una banca que quedará para el actual concejal posadeño Santiago Koch que se suma al bloque integrado por Francisco Fonseca y Rosa Kurtz.

En otro orden siguen en sus bancas Analía Bibiana Lambandorzki del Pro (este partido no participó de las elecciones) y Pedro Puerta (con licencia por 60 días) del partido Activar que tampoco participó de los comicios.

Cabe recordar que Activar contaba con dos bancas, pero perdió una cuando el año pasado fue destituido el ex legislador Sebastián Kiczka quien se encuentra alojado en la Colina Pernal de Loreto condenado a 14 años de prisión por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil

La presidencia garantizada para los de Hugo Passalaqua

Con las bancas obtenidas el Frente Renovador conservará la presidencia de la Cámara de Diputados. Cargo que viene ocupando desde el año 2007. Primero con el ex gobernador y líder de la Renovación Carlos Eduardo Rovira (2007-2021) y luego con el ex gobernador (2019-2021) Oscar Herrera Ahuad (2021-2025). Si bien falta un poco menos de seis meses para la asunción de los electos legisladores, a pregunta es ¿a quién avalará el líder de la Renovación Carlos Eduardo Rovira para que a partir del 10 de diciembre próximo ejerza el cargo de presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Es que es un hecho que el actual presidente Oscar Herrera Ahuad encabece la lista de diputados nacionales. El propio legislador provincial electo Sebastián Macías anunció su candidatura en un mitin en plena campaña en la ciudad de Eldorado. De ingresar al Congreso Herrera Ahuad dejará su banca en la provincia.

Fuentes allegadas al Frente Renovador no descartaron que Sebastián Macías sea el legislador propuesto para ese cargo. Es que este Renviador Neo sería propuesto como candidato a intendente de Posadas en el 2027 y, por consiguiente, necesita estar en un cargo de relevancia.

El referente libertario para Misiones

Conocidos los resultados oficiales, el electo diputado provincial libertario Diego Hartfield quedó como el referente del presidente Milei en Misiones, desplazando en cierta forma al ex radical “peluca” electo legislador provincia Martín Arjol.

Hartfield contó con el apoyo de la secretaría general de la presidencia Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menen y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Los tres recorrieron las ciudades de Posadas; Oberá e Iguazú.

El ex tenista profesional ganó en varias localidades, pero principalmente en Oberá de donde es también oriundo el gobernador Hugo Passalacqua.

Fuentes libertarias no descartan proponer al ex tenista profesional como primer candidato a legislador nacional pensando en el 2027 como posible candidato a gobernador.

Diego Hartfield.jpg

No es la primera vez que Hartsfield se pone el traje de candidato, en 2015 fue candidato a concejal suplemente por el Frente Renviador en Oberá.

El Superior Tribunal de Justicia de Misiones resolvió hacer lugar a una petición del Procurador General Carlos Giménez y habilitar la libertad del diputado electo por el partido Por la vida y los Valores Ramón Amarilla, actualmente detenido, “en razón de las excepcionales circunstancias del presente caso”. La resolución ordena al Juzgado de Instrucción N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial llevar adelante las medidas necesarias para su liberación.

Sin embargo, el abogado defensor del Ramón Grinjhaus dijo que la liberación del legislador electo se debe a que “el STJ, luego de ocho meses hizo lugar al pedido de Casación que presenté en su momento”. (La casación es un recurso legal en el ámbito judicial que permite impugnar sentencias de tribunales inferiores ante un tribunal superior, como la Corte Suprema, para que se case la sentencia por haber sido dictada con errores que afectan la ley. En otras palabras, es una forma de revisión de una decisión judicial final, que puede ser solicitada en casos excepcionales y bajo ciertas condiciones establecidas por la ley)

“Lo liberan después de las elecciones y por la presión mediática y de los casi 100 mil votos que obtuvo en las elecciones del domingo, porque los sufragios obtenidos no son del partido Por la Vida y Los Valores son del propio Amarilla”.

Como se publicara Amarilla fue acusado de Sedición por ser considerado líder del reclamo policial por mejoras salarial realizado en mayo del pasado. También se lo acusa de usurpación de vehículos públicos.

Amarilla junto a otros siete ex policías fue detenido en septiembre pasado con prisión preventiva.

Se presentó como primer candidato a diputado provincial en las elecciones del pasado domingo, obteniendo el 19,12 por ciento logrando cuatro bancas en la Cámara de Diputados.

Amarilla ganó en 11 municipios, siendo el triunfo más resonante la ciudad de Posadas, capital de la Provincia.

El fallo que terminó con el diputado Amarilla libre

Según consta en el fallo, se consideró que “la prisión preventiva sobre Amarilla debía cesar a los fines de garantizar “el debido respeto a lo previsto en el artículo 88 de la Constitución Provincial, del resultado del proceso electoral y la voluntad expresada en las urnas” (.El artículo 88 de la Constitución de Misiones establece que los diputados no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones que manifiesten o los votos que emitan en el desempeño de su cargo. Si bien no se especifica todo hace suponer que los diptu8ados electos tienen fueros)

La voluntad popular en las elecciones provinciales ameritó la decisión de liberar a Amarilla, que podrá esperar la continuidad de la investigación en su contra, en libertad.

El documento judicial destaca que “en esta especial circunstancia, cabe rever la medida dispuesta, a los fines de respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas” el último domingo.

El voto mayoritario del Superior Tribunal instruye al juez de grado a actuar incluso durante días y horas inhábiles para instrumentar la libertad, y ordena la remisión de un oficio con copia certificada de la resolución al juzgado interviniente.

La resolución se enmarca en un contexto de alta sensibilidad institucional, dado que Ramón Amarilla es un actor político electo y su situación procesal podía entorpecer el cumplimiento del mandato popular.

"Tras recuperar su libertad el diputado electo Ramón Amarilla dijo que “vamos a pelear por todos los trabajadores de la provincia de Misiones”, señaló Amarilla.

Amarilla recuperó la libertad el viernes a las 18.30 cuando traspasó el portón de ingreso de la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde permaneció 267 días detenido, y se fundió en un abrazo junto al centenar de personas que lo esperaron en la puerta de la Colonia Penal. “Agradezco a todos. Esto era lo que todos estábamos esperando. Hemos demostrado al gobierno que estamos unidos y que ahora no solamente vamos a pelear por el personal policial y penitenciario, sino por todos los trabajadores de la provincia de Misiones”.

“Quiero agradecer a mi esposa que estuvo siempre, a los medios independientes que se preocuparon por mi situación y al Servicio Penitenciario provincial que me ha cuidado como corresponde. Pido coherencia y tranquilidad, demostremos que somos disciplinados, pero no adoctrinados”.

El kirchnrista, la provincializó y perdió

El exdiputado nacional kirchenrista Ricardo “Cacho” Bárbaro vuelve, tras varios años a la Cámara de Diputados de la Provincia con su Partido Agrario y Social (PAyS).

Este legislador que otrora fue uno de los referentes de Cristina Kirchner en Misiones, en cierta forma se alejó de ella y provincializó la campaña.

Ricardo “Cacho” Bárbaro.jpg

En tal sentido no sólo no se mostró con su ex compañera de bancada en el Congreso la camporista Cristina Brítez sino que tampoco, en su campaña habló de su pasado kirchnerista.

Bárbaro, junto a los otros dos legisladores de su partido, con críticas serán aliados del Frente Renovador cuando necesiten los votos; ya que está más cerca del oficialismo provincial que de los libertarios.

De hecho en la campaña tomó como bandera principal el reclamo de los productores tabacaleros y yerbateros.

¿Candidato testimonial del radicalismo en Misiones?

Si bien fue pobre la elección del ex radical “peluca” el diputado Nacional Martín Arjol, logró ingresar a le legislatura provincial y, de esta manera que los libertarios en general tengan una mayor presencia; ya que se sumará a los cinco que ingrsaron por la Libertad Avanza.

Martín Arjol.jpg

La pregunta es si la candidatura de Arjol fue testimonial. Es que el Legislador nacional termina su mandato el 9 de diciembre del 2025 y, en más de una oportunidad dijo que buscará el re elección.