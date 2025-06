El número rojo que se profundiza, preocupa a Mendoza y afecta a las cuentas públicas

"El año pasado fue muy malo, y con esa base de cálculo tan depreciada, caer un 25% en mayo es un golpe para todas las provincias. La caída se siente y la preocupación es unánime", señaló el Ministro, quien de igual forma aclaró que las finanzas de Mendoza, más allá que sufran, están de igual forma en buen estado y no hay complicaciones a la hora del desembolso para gastos corrientes e inversiones.

Indicó que la preocupación es aún mayor para aquellas jurisdicciones que "dependen de la coparticipación nacional" y cuyos ingresos provinciales no son tan altos. "Mendoza, Córdoba, Santa Fe, entre otros, están en una mejor posición que otras provincias", consideró.

De igual forma, sostuvo que la caída de la coparticipación nacional en un 7,5% en 2024 "se recupera con un crecimiento del 10% para el próximo año". No obstante, eso no ocurrirá, y si bien se espera crecer al 5% en este 2025, tal como sostuvo que ocurrirá el Gobierno Nacional, aún no se sabe a ciencia cierta si se llegarán a estos indicadores. "Será difícil aún recuperar esa mitad perdida", marcó con algo de descreimiento Fayad.

El principal motivo de la caída no solamente se traduce en una baja de la actividad económica, sino también en algunas cuestiones "transitorias", tales como el pago que realiza Nación a las provincias del impuesto a las Ganancias, ya que en vez de recibir el 25% como anticipo en junio y luego porcentajes más chicos (8,3%), actualmente se recibe un porcentaje menor (11%) pero equivalente para todos los meses del año.

Pero no es lo único que cayó, ya que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tuvo una baja del 3% en términos reales a nivel nacional en el primer cuatrimestre del año, comparado con el mismo lapso del 2024.

"Algunas cuestiones son transitorias, como Ganancias, porque lo que se tenía en junio anteriormente se compensará los meses que vienen, pero igual es difícil estimar cómo seguirá la actividad en Argentina", aseguró.

Recaudación local a la baja, pero mejor que la coparticipación

De acuerdo a los tributos locales, en el acumulado enero-mayo cayó la recaudación en Mendoza en términos reales un 1% respecto al mismo período del 2024.

Para el Gobierno no hay alarmas, aunque sí admitieron parte de una caída en la actividad económica por un lado, y también que la base de cálculo del 2024 es igual de mala que la nacional, por lo que necesitarán mejorar "bastante" para volver a números ideales.

Sin embargo, la explicación está en el orden de Ingresos Brutos (IIBB), el principal tributo que tiene el Gobierno Provincial, que cayó un 4% en términos reales en estos cinco meses.

Fayad señaló en su análisis que hay una "buena noticia" y otra "mala". "La buena es que tres puntos de la caída es por una decisión política en torno a la baja de alícuotas que establecimos", comentó.

Agregó que el 1% restante es una caída en la actividad, pero que se da también por razones de "cambio de hábitos de consumo" en la utilización del dinero por parte de una porción de los mendocinos.

"La gente está ahorrando más y consume bienes durables más que los de primera necesidad", dijo, y expresó que, por ejemplo, se está "reactivando" la construcción, pero la alícuota en este rubro es más baja que la que tienen, por ejemplo, en el rubro del comercio, lo que puede explicar ese cambio en la utilización del dinero y correspondiente caída de IIBB.

En tanto, los impuestos patrimoniales y Sellos han crecido un 15% en términos reales "pero no alcanzan a recomponer la baja de IIBB". El principal incremento se ha dado de forma considerable en la recaudación del Impuesto Inmobiliario, traccionado por los metros cuadrados que iban por afuera de la base imponible y que se incorporaron este 2025.

Por último, las regalías también han experimentado una caída, no tanto en términos de producción, sino por "el efecto del tipo de cambio real, que tiene una caída en base a un dólar estable y con inflación en pesos".