El nuevo proyecto de Ficha Limpia parece tener un futuro prometedor en el Congreso

Su propuesta apunta a modificar el Código Procesal Penal y así poder ser reactivada. Gracias a ello, se podrá tratar durante el año legislativo en curso y, no menor, permitiría que se apruebe con mayoría simple, en vez de una absoluta (como se necesitaba antes, cuando se buscaba modificar el Código Electoral). Además, abarca todas las condenas penales con penas superiores a tres años, y no sólo delitos de corrupción.

Fernando Carbajal explicó su proyecto de Ficha Limpia

El proyecto de Carbajal arranca marcando un "error" de la Justicia y pide diferenciar la “ejecutoriedad” de las sentencias penales, de la “firmeza” de las mismas. Plantea que, aunque una condena pueda ser impugnada en el futuro a través de un recurso de revisión, no impediría que se ejecute una vez que se hayan agotado los recursos ordinarios. Su idea es que toda condena penal con doble conforme pueda ejecutarse y sin esperar un fallo de la Corte Suprema.

“Mientras el sistema penal se metía con los pobres, con los marginales, no había ninguna duda, ni nunca hubo ninguna duda, sobre que con el doble conforme, y sin recurso extraordinario, las sentencias penales se ejecutaban. Lo cierto es que la discusión comenzó cuando el sistema de Justicia Penal empezó a tocarle la oreja a los poderosos. Y acá empezó a discutirse con mucha vehemencia si las sentencias se ejecutaban o no una vez que tenían el doble conforme”, manifestó.

De ahí es que surge la necesidad de establecer de manera clara, por vía de reforma al Código Procesal Penal, en qué momento una sentencia, aunque no adquiera firmeza definitiva, puede ser ejecutada. Entonces, explicó: "Y ser ejecutada quiere decir que se empiece a aplicar a todos los efectos legales. Acá es donde llegamos a la propuesta que, reitero, no es en absoluto nueva".

"Y acá es donde esto se enlaza con Ficha Limpia. Porque Ficha Limpia decía que con el doble conforme, es decir, con el fallo de Casación, se ejecuta la sentencia. Pero paradójicamente sólo se aplicaba para un universo limitado de delitos y dejaba afuera un montón de otros. Todo esto no tiene ninguna lógica ni ninguna consistencia constitucional”, agregó.

Ficha Limpia - El diputado @FCarbajal2021 presentó su proyecto para establecer cuándo una sentencia penal debe ejecutarse e inhabilitar la posibilidad de ser candidato. "La solución viene de una reforma del Código Procesal".

“Lo que nosotros proponemos es, a los efectos de todos los delitos, que la sentencia se aplique cuando tiene doble conforme. De esta manera, vamos a estar dando respuesta al reclamo social de Ficha Limpia y lo vamos a hacer inclusive más extensivo, porque esto no tiene nombre y apellido; no es para persona determinada ni es solamente para los funcionarios públicos, porque cualquier persona condenada a una pena de más de tres años tiene como accesoria obligatoria la inhabilitación absoluta y no puede ser candidato”, argumentó Carbajal.

Ficha Limpia: la creación de Lospennato

El proyecto de Ficha Limpia fue escrito y originalmente impulsado por Silvia Lospennato, diputada del PRO y recién electa legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. Este buscaba impedir que personas con condena penal en segunda instancia por delitos dolosos, especialmente los vinculados a la corrupción, puedan ser candidatas a cargos electivos o designadas en la administración pública.

Fue la diputada macrista quien ha trabajado en esta iniciativa durante más de una década, promoviendo su aprobación en distintas jurisdicciones subnacionales. Fue a nivel nacional donde ha enfrentado obstáculos y escándalos con los libertarios, a pesar de que este último proyecto, tomando de base el boceto de Lospennato, fuera presentado por el oficialismo.

Y es que en mayo de este año, el Senado lo rechazó de forma sorpresiva: los dos senadores misioneros que siempre respondieron a los pedidos de la Casa Rosada cambiaron drásticamente su voto. Al modificar el esquema electoral, necesitaba una mayoría absoluta de 37 votos y quedaron en 36 versus 35 de la oposición.

Lospennato condenó su tensa relación con el bando violeta y los culpó por su caída. Esta nueva iniciativa de Carbajal cambia en la teoría, pero no en la esencia, y es fielmente apoyada por el PRO.