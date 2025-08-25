El nuevo intendente de Cambia Mendoza obtuvo un millonario desembolso para obras

Tras confirmar su pase al oficialismo provincial, el jefe comunal de San Carlos, Alejandro Morillas, firmó un convenio por $430 millones con el gobernador Alfredo Cornejo.

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, firmaron este lunes un convenio para realizar obras en el departamento.

El Gobierno de Mendoza anunció este lunes el financiamiento de tres proyectos claves para el departamento de San Carlos. El gobernador Alfredo Cornejo acordó el desembolso de más de 430 millones con el intendente Alejandro Morillas, quien días atrás confirmó su paso al oficialismo provincial y su incorporación al frente Cambia Mendoza.

El acuerdo fue rubricado en la Casa de Gobierno por el mandatario provincial, el jefe comunal y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui. Con esta inversión se colocará alumbrado público en la calle El Retiro, se comprarán materiales para una ciclovía en La Consulta y se ejecutará la red de gas natural domiciliario en Tres Esquinas.

Tras la firma del convenio, Morillas destacó la importancia de las obras para la seguridad y el crecimiento de la comunidad. “Son obras muy necesarias para mi pueblo. La iluminación en la calle El Retiro es fundamental, porque hoy es una boca de lobo donde ocurren accidentes todos los días”, expresó. Y agregó: “También estamos avanzando en la urbanización de un barrio de Pareditas y en una ciclovía que tiene un doble propósito: darles seguridad a los chicos que concurren a la escuela y potenciar el proyecto turístico del Pueblo del Vino”.

En San Carlos vamos a invertir más de 430 millones de pesos en alumbrado, ciclovías y redes de gas. Son tres proyectos que mejorarán la vida de miles de sancarlinos, fortaleciendo la infraestructura básica, la movilidad sustentable y el alumbrado público. Esta inversión es… pic.twitter.com/9ZGtlzdpTJ — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 25, 2025 Por su parte, Badui resaltó el alcance del programa provincial y el trabajo conjunto con los municipios. "Son tres obras importantes que reflejan la planificación local y el acompañamiento provincial", indicó. Asimismo explicó que la ciclovía se inserta en un plan que impulsa el municipio desde hace un año, vinculado al desarrollo enológico y turístico de La Consulta. También señaló que la urbanización del barrio Nuevo Milenio permitirá avanzar hacia soluciones habitacionales.

“Dentro de la inversión total, la Provincia aporta el 62% y el resto lo completa el Municipio. Estamos muy conformes porque hemos firmado con 16 departamentos, lo que demuestra una cobertura amplia en todo el territorio con obras que apuntan al desarrollo socioproductivo”, sostuvo la funcionaria.