El nuevo intendente de Cambia Mendoza obtuvo un millonario desembolso para obras
Tras confirmar su pase al oficialismo provincial, el jefe comunal de San Carlos, Alejandro Morillas, firmó un convenio por $430 millones con el gobernador Alfredo Cornejo.
El Gobierno de Mendoza anunció este lunes el financiamiento de tres proyectos claves para el departamento de San Carlos. El gobernador Alfredo Cornejo acordó el desembolso de más de 430 millones con el intendente Alejandro Morillas, quien días atrás confirmó su paso al oficialismo provincial y su incorporación al frente Cambia Mendoza.
El acuerdo fue rubricado en la Casa de Gobierno por el mandatario provincial, el jefe comunal y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui. Con esta inversión se colocará alumbrado público en la calle El Retiro, se comprarán materiales para una ciclovía en La Consulta y se ejecutará la red de gas natural domiciliario en Tres Esquinas.
Tras la firma del convenio, Morillas destacó la importancia de las obras para la seguridad y el crecimiento de la comunidad. “Son obras muy necesarias para mi pueblo. La iluminación en la calle El Retiro es fundamental, porque hoy es una boca de lobo donde ocurren accidentes todos los días”, expresó. Y agregó: “También estamos avanzando en la urbanización de un barrio de Pareditas y en una ciclovía que tiene un doble propósito: darles seguridad a los chicos que concurren a la escuela y potenciar el proyecto turístico del Pueblo del Vino”.
Por su parte, Badui resaltó el alcance del programa provincial y el trabajo conjunto con los municipios. “Son tres obras importantes que reflejan la planificación local y el acompañamiento provincial”, indicó. Asimismo explicó que la ciclovía se inserta en un plan que impulsa el municipio desde hace un año, vinculado al desarrollo enológico y turístico de La Consulta. También señaló que la urbanización del barrio Nuevo Milenio permitirá avanzar hacia soluciones habitacionales.
“Dentro de la inversión total, la Provincia aporta el 62% y el resto lo completa el Municipio. Estamos muy conformes porque hemos firmado con 16 departamentos, lo que demuestra una cobertura amplia en todo el territorio con obras que apuntan al desarrollo socioproductivo”, sostuvo la funcionaria.
El nuevo intendente de Cambia Mendoza
El intendente de San Carlos confirmó días atrás su incorporación al oficialismo provincial como parte de Cambia Mendoza. Si bien desde hace tiempo se venía especulando con este acercamiento, la maniobra se terminó concretando con el cierre de listas para las elecciones de este año.
Morillas llegó a la intendencia del departamento del Valle de Uco en 2023, impulsado por el espacio de Jorge Difonso, denominado Encuentro por San Carlos. Sin embargo, en el último tiempo del jefe comunal se alejó políticamente del diputado provincial y comenzó a tejer puentes con el Gobierno provincial.
Finalmente, en el marco del proceso electoral de este año se terminó confirmando el desembarco de Morillas a las filas del oficialismo. En primer lugar, el intendente decidió unificar los comicios municipales con los provinciales y posteriormente, incluyó a uno de sus funcionarios como cabeza de lista de concejales del frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza en esa comuna.
En tanto, Morillas estuvo presente el jueves pasado en el lanzamiento de campaña del frente oficialista y posó junto al resto de los intendentes radicales como parte de Cambia Mendoza.
Detalle de los proyectos financiados
El convenio firmado este lunes entre el gobernador y el intendente contempla las siguientes obras para San Carlos:
- Alumbrado público en calle El Retiro, en El Cepillo: inversión de $59.999.845,36, con financiamiento provincial de $35.999.907,22 (60%).
- Compra de materiales para ciclovías en La Consulta – Pueblo del Vino: inversión de $278.601.586,97, con aporte provincial de $167.160.952,18 (60%).
- Infraestructura básica en barrios Nuevo Milenio y Nueva Esperanza – Red de gas Tres Esquinas: inversión de $350.180.390,36, con financiamiento provincial de $227.617.253,74 (65%).
En total, el aporte de la Provincia asciende a $430.778.113,14.