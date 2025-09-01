El mensaje de Axel Kicillof a una semana de la elección en provincia de Buenos Aires
En Florencio Varela, Axel Kicillof acusó al Gobierno nacional de “estafa electoral” y pidió a la militancia redoblar esfuerzos de cara al 7 de septiembre.
Se acerca la contienda electoral en la provincia de Buenos Aires, y el gobernador, Axel Kicillof, participó de un plenario organizado por el Movimiento Evita en Florencio Varela, donde llamó a los bonaerenses a concurrir a las urnas. “Tenemos que ponerle un freno al Gobierno”, afirmó durante el encuentro.
La actividad llevó como consigna “Ganar la provincia es ganarle a Milei” y reunió a funcionarios, dirigentes y militantes. En ese marco, Kicillof cuestionó al Ejecutivo nacional: “Nuestro pueblo ya descubrió que Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina: estamos ante un empleado de los sectores de poder, cuyo único objetivo es llevar adelante un proyecto de hambre y de entrega”.
Te Podría Interesar
La madre de todas las batallas: Buenos Aires
El mandatario provincial sostuvo que “no hay nada nuevo ni espontáneo en este Gobierno” y lo definió como “un producto de la derecha para ajustar a los sectores vulnerables, los jubilados, los discapacitados, los barrios populares y la industria nacional”.
Sobre el final de su discurso, Kicillof pidió intensificar la militancia en los días previos a los comicios: “Tenemos que ser capaces de convencer a nuestro pueblo para llenar las urnas de votos. La boleta de Fuerza Patria sirve para decirle a Milei que hasta acá llegó con su engaño y su crueldad”. Y remarcó: “Estamos en un momento bisagra, en el que quedarse en casa es hacerle el juego a la derecha: salgamos a la calle a hablar con todos y a explicar que el próximo 7 de septiembre nos jugamos el futuro”.
También participaron del acto el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, quien afirmó que “quienes no podemos naturalizar tanto odio hacia el pueblo argentino tenemos la gran oportunidad de frenar al Gobierno nacional”; y el dirigente Emilio Pérsico, que expresó: “Ante el sufrimiento del pueblo debemos poner el pecho, discutir y construir una alternativa que defienda a los más vulnerables: vamos a detener este modelo que tiene como único privilegiado a los sectores de poder”.
La jornada contó además con la presencia del ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; su par de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato; y los dirigentes Juan Manuel Abal Medina y Patricia Cubria.