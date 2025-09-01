El mensaje de Axel Kicillof a una semana de la elección en provincia de Buenos Aires

Se acerca la contienda electoral en la provincia de Buenos Aires, y el gobernador, Axel Kicillof, participó de un plenario organizado por el Movimiento Evita en Florencio Varela, donde llamó a los bonaerenses a concurrir a las urnas. “Tenemos que ponerle un freno al Gobierno”, afirmó durante el encuentro.

La actividad llevó como consigna “Ganar la provincia es ganarle a Milei” y reunió a funcionarios, dirigentes y militantes. En ese marco, Kicillof cuestionó al Ejecutivo nacional: “Nuestro pueblo ya descubrió que Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina: estamos ante un empleado de los sectores de poder, cuyo único objetivo es llevar adelante un proyecto de hambre y de entrega”.

El mandatario provincial sostuvo que “no hay nada nuevo ni espontáneo en este Gobierno” y lo definió como “un producto de la derecha para ajustar a los sectores vulnerables, los jubilados, los discapacitados, los barrios populares y la industria nacional”.

Sobre el final de su discurso, Kicillof pidió intensificar la militancia en los días previos a los comicios: “Tenemos que ser capaces de convencer a nuestro pueblo para llenar las urnas de votos. La boleta de Fuerza Patria sirve para decirle a Milei que hasta acá llegó con su engaño y su crueldad”. Y remarcó: “Estamos en un momento bisagra, en el que quedarse en casa es hacerle el juego a la derecha: salgamos a la calle a hablar con todos y a explicar que el próximo 7 de septiembre nos jugamos el futuro”.