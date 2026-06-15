El llamativo error de la senadora que pide declarar por ley el "Día de la Cultura Ricotera"

Tras el fallecimiento del Indio Solari , la senadora mendocina Flavia Manoni presentó un proyecto de ley en la Legislatura para declarar un "Día Provincial de la Cultura Ricotera" . La fecha elegida para la conmemoración es el 14 de septiembre, en referencia a que esa jornada del año 2013 se presentó el Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Mendoza. No obstante, la legisladora consignó en su propuesta que el recital tuvo lugar en el Estadio Malvinas Argentinas, cuando en realidad se produjo en el autódromo de San Martín.

La senadora Manoni, integrante del bloque de La Unión Mendocina presentó la inicaitiva para instituir por ley el día 14 de septiembre de cada año como el "Día Provincial de la Cultura Ricotera" , en reconocimiento al aporte artístico, cultural y social de Carlos Alberto "Indio" Solari, Skay Beilinson y al legado de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La propuesta establece que la Subsecretaría de Cultura deberá propiciar el desarrollo de actividades culturales, artísticas, educativas y de difusión destinadas a poner en valor la historia, la producción artística y el impacto social de la “cultura ricotera” en Mendoza.

Asimismo, la normativa determina que las actividades que se realicen en el marco de la presente ley deberán promover los valores de “participación comunitaria, convivencia democrática, expresión artística autogestiva, identidad popular y el cuidado colectivo en el espacio público”.

En los fundamentos de la medida, Manoni expresó que la declaración del “Día Provincial de la Cultura Ricotera” tiene como objetivo el reconocimiento a “una de las expresiones socioculturales más profundas, masivas y significativas de la historia de la música y el arte popular argentino”.

Señala que la denominada "cultura ricotera" excede con creces el plano estrictamente musical. “A lo largo de las últimas décadas, se ha consolidado como un fenómeno sociológico transversal que amalgama a diversas generaciones en torno a valores como la independencia artística, la autogestión, la poesía urbana y un profundo sentido de pertenencia colectiva. La obra lírica y musical de Carlos Alberto "Indio" Solari y Skay Beilinson, columnas vertebrales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ya forma parte indiscutible del patrimonio cultural inmaterial de nuestra Nación”, expresa en el proyecto.

Sin embargo, la senadora cometió un llamativo error al consignar la fecha elegida como el “Día Provincial de la Cultura Ricotera”. Eligió el 14 de septiembre alegando que ese día “posee un profundo y específico arraigo en la historia cultural de nuestra provincia” y expresó en los fundamentos que “se propone este día en conmemoración del emblemático concierto brindado por el Indio Solari en el Estadio Malvinas Argentinas el 14 de septiembre de 2013”.

indio solari en mendoza El Indio Solari estuvo en Mendoza en dos oportunidades y convocó a más de doscientos mil fanáticos de todas partes con su "misa ricotera". Gobierno

Agregó que “aquella jornada constituyó un hito histórico sin precedentes para Mendoza, movilizando a más de 120.000 almas en una muestra ejemplar de convivencia, fervor popular y pasión artística que posicionó a nuestra provincia como el epicentro de la cultura rock a nivel continental”.

No obstante, ese día del año 2013 el recital del Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado no fue en el Estadio Mundialista Malvinas Argentinas, sino que se desarrolló en el Autódromo del departamento de San Martín.

Manoni siguió explicando su iniciativa advirtiendo que en “Mendoza existe una vasta comunidad de seguidores, bandas locales tributo, artistas plásticos, comunicadores y gestores culturales que mantienen viva esta identidad a través de muestras, recitales y actividades solidarias, demostrando que el ‘espíritu ricotero’ sigue siendo un motor de organización social plenamente vigente”.

Finalmente se aclara que la aprobación de esta norma “no implica un costo fiscal directo ni erogaciones presupuestarias de magnitud para el Estado, sino que brinda el marco institucional idóneo para reconocer una identidad cultural genuina, promoviendo el respeto por la diversidad y la memoria artística de nuestro pueblo”.