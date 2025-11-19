El kirchnerismo va contra Lorena Villaverde y busca impedir que asuma como senadora

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se pondrá en marcha este miércoles a las 11 para avalar a los 24 senadores electos el pasado 26 de octubre. Todas las miradas estarán puestas en la senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), que recibió una impugnación del PJ de su provincia para que no sea candidata.

En la presentación que hicieron los apoderados del PJ de Río Negro, Manuel Castañeda y Juan Manuel Madariaga, vinculan a la senadora electa con un “pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador”. Para sostener esto lo fundamentan con el vínculo de su socio Claudio Ciccarelli y Fred Machado, el presunto narcotraficante que financió la campaña de José Luis Espert y que fue extraditado a Estados Unidos.

Además, resaltan la causa que hace más de 20 años la involucró en Estados Unidos por compra de cocaína. “Tanto en causas judiciales en curso y en condenas previas al sufragio electoral, como en causas judiciales sobrevinientes a la elección del 26 de octubre, las que inexorablemente constituyen los presupuestos que generan las inhabilidades absolutas para el ejercicio de cargos públicos electivos”, sostiene la impugnación que recibió la comisión que preside Alejandra Vigo (Provincias Unidas) en el Senado.

El artículo 64 de la Constitución Nacional es claro a la hora de definir los integrantes de cada cámara. Sostiene que tanto Diputados como el Senado son jueces de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros. Es decir, que tiene la facultad suficiente para demorar o hasta incluso rechazar la designación de ese senador. Si eso ocurre, luego debe definirse a quién le corresponde ese lugar, aunque no quedan dudas de que es de La Libertad Avanza, que quedó segundo en la elección de senadores nacionales el pasado 26 de octubre.

En ese contexto, este miércoles, Unión por la Patria buscará dictaminar por el rechazo a la designación de Villaverde. La senadora electa sostiene que se trata de una maniobra política impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, junto con Martín Soria, la principal figura a nivel nacional del peronismo rionegrino.

En tanto, en La Libertad Avanza no están del todo convencidos de defenderla, aunque lo harán porque entienden que “si se abre esa puerta, pueden rechazar a cualquier senador”. Incluso la gran figura, Patricia Bullrich. El principal orador de la jornada será Luis Juez (PRO), en defensa de Villaverde.

El kirchernismo puede conseguir el dictamen para impugnar a Villaverde

De las 19 firmas que hay en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, ocho pertenecen a Unión por la Patria. El kirchnerismo sabe que difícilmente logre los votos necesarios, una mayoría simple, para rechazar la llegada de esta senadora. Sin embargo, usarán al Congreso como caja de resonancia para lograr una posición dominante en la comisión.

Otro que confirmó que rechazará la designación de Villaverde es Pablo Blanco, el senador de la UCR por Tierra del Fuego, que desde que comenzó el Gobierno de Javier Milei mantiene un tono crítico de la gestión. Lo mismo podrían hacer Maximiliano Abad, Guadalupe Tagliaferri y Mónica Silva. Esta última responde al gobernador Weretilneck y su apoyo o rechazo a Villaverde dependerá del gesto que su líder le quiera dar a la Casa Rosada.

Así, la oposición no está lejos de conseguir la mayoría de firmas para el rechazo a la designación de Villaverde. Si eso ocurre, el tema puede tratarse en el recinto. Luego habrá un debate político y reglamentario sobre si los senadores salientes pueden tratar o no el pliego de una senadora que aún no llegó. Eso determinará la composición de la Cámara.

El último antecedente similar fue con el exrepresor Antonio Domingo Bussi en 1999. Aquella vez, en la sesión preparatoria no lo dejaron asumir, en una jornada donde votaron los senadores entrantes. Con ese caso, el Senado podría repetir el procedimiento para impugnar a Lorena Villaverde el próximo 28 de noviembre.