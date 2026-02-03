El intendente de Pinamar apelará la histórica prohibición a los UTV y 4x4: por qué va en contra de la Justicia

El intendente de Pinamar , Juan Ibarguren , confirmó que el municipio apelará la reciente resolución judicial que prohíbe de manera inmediata las actividades recreativas motorizadas en la zona de médanos conocida como La Frontera , uno de los sectores más emblemáticos del partido.

El fallo fue emitido por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores y alcanza a la circulación y realización de pruebas de destreza, competencias, eventos organizados, desafíos, carreras y maniobras temerarias con cuatriciclos, camionetas 4x4 y UTV .

La resolución judicial ordena además que la Municipalidad de Pinamar reglamente, controle y, en su caso, impida cualquier actividad que pueda afectar la seguridad, la salubridad y el orden público en ese sector costero.

A través de sus redes sociales, Ibarguren expresó su rechazo a la medida y adelantó que el municipio presentará una apelación en las próximas horas .

“No estamos de acuerdo con la prohibición de la actividad. La gran mayoría disfruta de nuestras playas de manera responsable. El problema son los pocos que no cumplen y generan situaciones de riesgo”, sostuvo el jefe comunal.

Juan Ibarguren es el nuevo intendente de Pinamar Foto: Pedro Paulin/MDZ

El intendente defendió la continuidad de las actividades motorizadas bajo un esquema de mayor control y sanciones, y consideró que la prohibición total resulta excesiva.

Ibarguren también puso el foco en el impacto económico que, según afirmó, genera este tipo de actividades en Pinamar. Señaló que la circulación de UTV y vehículos 4x4 sostiene puestos de trabajo en comercios especializados y favorece la realización de eventos de marcas automotrices, que eligen los médanos para la presentación de nuevos modelos.

“Esto es algo cultural de Pinamar y además genera muchísimo trabajo. Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente”, afirmó el intendente, en referencia a la medida judicial que se originó tras una presentación realizada por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

El accidente de Bastian

En declaraciones a CNM Radio, Ibarguren aclaró que el municipio no se opone a las actividades motorizadas en sí, sino a las conductas peligrosas. “A los que corren picadas, hacen maniobras peligrosas o ponen en riesgo a otros, hay que sancionarlos con toda la fuerza”, remarcó.

El intendente también se refirió al grave accidente ocurrido en La Frontera, donde un choque entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok dejó gravemente herido a Bastian Jerez, un niño de ocho años.

Sobre ese hecho, Ibarguren sostuvo que se trató de una irresponsabilidad del adulto a cargo y afirmó: “Si hubiese tenido el cinturón de seguridad puesto, no hubiese pasado”.